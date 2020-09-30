В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как 20-летний Дильшод Исмоилов — сын хокима Алмалыка Усмона Рахимова едет на автомобиле по улицам Ташкента с очень высокой скоростью. На это обратил внимание журналист Никита Макаренко.

Видео было опубликовано самим Дильшодом Исмоиловым в соцсети Tiktok (diilshod__550). Водитель не только превышает скорость, но и постоянно меняет полосу движения, объезжая другие автомобили то слева, то справа.

Там же были выложены записи спидометра, показывающего 200 км/ч, и протокола (возможно, протоколов) об административном правонарушении, выписанного на владельца автомобиля с номером 01K550XA. Под файлами можно увидеть тег #опасно и надпись «Севги хатлари» («Любовные письма»). При этом датировались записи 1−3 днями назад.







Скриншоты: Канал «Эффект Макаренко».

На странице молодого человека в Instagram также была опубликована фотография с тегом #хокимият, где он сидит за рабочим столом. В настоящее время публикации в соцсети скрыты. При этом в разделе IGTV сервиса доступно видео от 16 февраля, где водитель автомобиля также разгоняется до 150 км/ч.

«Газете.uz» удалось связаться с хокимом Алмалыка Усмоном Рахимовым, который сообщил, что видео было снято четыре-пять месяцев назад.

«Он тогда за это был оштрафован. Из-за превышения скорости я ему запретил садиться за руль автомобиля. Он не ездит уже около трех-четырех месяцев. Это был автомобиль Tracker, а не Mercedes-Benz (так предполагали интернет-пользователи — ред.). В машине просто был руль от Mercedes-Benz. Tracker был взят в кредит в автосалоне Nurafshon Avtocentr, пока оплачена половина стоимости машины. Мы хотели продать автомобиль, но из-за непогашенного кредита не можем это сделать», — сообщил он.

По словам хокима, Tracker был взят в кредит, чтобы Дильшод Исмоилов отвозил младшего брата на учебу в Ташкент. Хоким утверждает, что в настоящее время автомобилем по доверенности управляет Гайрат Бакдавлетов.

«Поступок моего сына, конечно же, неправильный. Не знаю, может, я дал неправильное воспитание?! Я ни разу не матерился, не поднимал на него руку. Никто в нашей семье не пьет, не курит. Я очень сожалею о сложившейся ситуации. Я сам работаю хокимом в Алмалыке. Раз в неделю езжу домой, чтобы повидаться с семьей… Мой сын не курит, не пьет. Я признаю, что он превысил скорость, из-за чего теперь не садится за руль», — отметил Усмон Рахимов.