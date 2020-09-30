История с отменой строительства бизнес-центра в Намангане породила в народе дискуссию с неминуемым в таких случаях интернет-мемом «Что это было?» Еще один свежий пример подобных метаморфоз случился в Фергане. Здесь новый глава области снял блокпосты на дорогах в Кувинском районе, закрытые с 15 августа.

Сразу в двух регионах вновь назначенные хокимы вдруг совершили поступки, более ориентированные на чаянья простых жителей, нежели на выгодное продолжение контракта с местным олигархатом, либо имели совершенно невнятную мотивировку.

Процесс приемки от прежнего руководства застарелых проблем в аппаратной науке решается обычно двумя способами. Иногда самый верный способ завоевать благосклонность вверенного населения — это найти конкретные болевые точки и решать их день за днем. Буднично, со скрипом. К примеру, если в этой местности из кранов течет жидкость невнятного цвета и запаха, обещание починить водопровод вызовет самую горячую благосклонность. То же с мостом через реку, пробками на дорогах, сносом жилья.

А есть другой — более красивый, яркий. С лозунгом «Здесь будет город-сад» или «бизнес-центр». Градостроительство в Узбекистане не ищет легких путей. Здесь оно выше таких обыденных тем, как водопровод или канализация. Оно и понятно, доходность подрядов выше, да и построение «сити» — дело все-таки куда более осовремененное. Сколько при таких садах «огородников» кормится! Это вам не авгиевы конюшни любого района расчищать.

Наманган тут не более чем в общем тренде, и от географической привязки новоявленного архитектурного тотема ничего не зависит. Многофункциональные центры, элитные дома лепятся как тромбозные бляшки, закупоривая и так перенапряженную дорожную сеть и давая новую нагрузку на и так уже стонущее инженерное хозяйство, — зачастую, кроме частной выгоды, нет иных соображений.

Остававшиеся с августа блокпосты в Кувинском районе — это такой же инфраструктурный тромбоз, мешающий нормальному передвижению местных жителей. Его природа к тому же имеет вполне рукотворный характер излишнего рвения: участок перегороженной дороги был разрушен обильной дезинфекцией от коронавируса.

Наманганский и ферганский казусы необычны тем, что теперь порождают живой интерес. Останутся ли они типичными случаями очередной смены начальства, которое поначалу по-новому метет и на основании которого нельзя строить прогнозов, или все-таки мы имеем дело с серьезным прецедентом, означающим, что отныне здесь вам не тут?

Возможно, власти на местах все-таки решат, прежде всего, заняться водопроводом, канализацией и дорогами? Думаю, здесь шумных возражений ни у кого не будет. А то уже осень в стране, скоро вновь неожиданно придут ветра, дожди, холода.

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