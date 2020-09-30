В первые пять дней октября по Узбекистану ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +20…+25 градусов, сообщил Узгидромет.

В целом октябрь, по данным синоптиков, по температурному режиму и по количеству осадков ожидается близким к среднемноголетним значения, но местами осадков может выпасть больше, чем обычно.

Согласно климатическим нормам, в октябре по южным областям Узбекистана бывает от 3 до 5 дней, по остальной территории — от 5 до 7 дней с выпадением осадков. Осадки в октябре выпадают преимущественно в виде дождя, но при резких похолоданиях не исключен кратковременный переход дождя в снег. В Ташкенте последний раз переход дождя в снег в октябре отмечался в 2018 году.

Среднемноголетнее значение ночной температуры воздуха составляет +6…+11 градусов, но нередко в октябре, особенно во второй половине месяца отмечаются первые осенние заморозки. Дневная температура в октябре обычно колеблется от +23…+28 градусов до +10…+15.

Однако, как отмечают синоптики, природа вносит коррективы, и иногда фактические значения температуры или количество осадков могут значительно отличаться от усредненных значений.

В Ташкенте за всю более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений в отдельные годы значение максимальной температуры воздуха в октябре достигало +33…+36 градусов. Абсолютный максимум октябрьской температуры составляет 37,5 градусов, он наблюдался в 1941 году.

Рекорд минимальной температуры в октябре для Ташкента составляет -11,2 градусов, но было это очень давно, в начале прошлого века, отмечают синоптики. Последние 20 лет минимальная температура в Ташкенте не опускалась ниже −1…−2 градусов.

В октябре 2015 года в Ташкенте выпало 3,5 октябрьской нормы осадков, причем одна месячная норма (25 мм) выпала за 1 день. Это был самый осадочный октябрь за последние 20 лет. А в октябре 2002 года осадков в Ташкенте не выпало вообще.