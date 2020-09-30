Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах, демократ Джо Байден 29 сентября провели первые теледебаты. Прямая трансляция велась из Кливленда, сообщает РИА Новости. Дискуссия прошла в обстановке непримиримости, оппоненты постоянно перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения.

Основными темами дебатов стал Верховный суд, вспышка COVID-19, экономика, расизм и достоверность результатов выборов.

Джо Байден призвал подождать с назначением нового судьи Верховного суда до выборов, а Дональд Трамп заявил, что имеет право не делать этого, раз республиканцы выиграли прошлые выборы президента и Сената.

Байден обвинил Трампа в том, что тот «запаниковал» перед лицом эпидемии коронавируса, и заявил, что у главы Белого дома до сих пор нет плана по борьбе с COVID-19. Действующий президент в ответ выразил мнение, что при Байдене от этой болезни умерли бы не 200 тысяч, а 2 миллиона американцев.

Кандидат от демократов пообещал создать семь миллионов рабочих мест и добиться роста экономики еще на триллион долларов. Трамп позже заявил, что при нем экономика была «величайшей в истории», но ей навредил коронавирус.

Джо Байден также обвинил Дональда Трампа в расизме, а тот в ответ — в потакании насилию. Трамп выразил мнение, что его оппонента «обведут вокруг пальца» радикальные левые, а тот обвинил его в потакании ультраправым.

Байден заявил, что Трамп не платил налоги, сам действующий президент выступил с утверждением, что заплатил «миллионы» долларов подоходного налога, и в очередной раз пообещал в будущем обнародовать свою налоговую декларацию.

Дональд Трамп призвал сторонников в день выборов явиться на избирательные участки и «смотреть внимательно» за нарушениями. Он заявил, что результаты могут быть неизвестны в течение месяцев из-за «катастрофического» голосования по почте. Джо Байден призвал доверять такому волеизъявлению и пообещал не объявлять себя победителем выборов, пока это не будет подтверждено.

По результатам экспресс-опроса зрителей дебатов, проведенного CNN, 60% назвали победителем Байдена, 28% — Трампа.

The New York Times назвала дебаты «уродливой рукопашной схваткой», в которой кандидаты «выразили едкое презрение друг к другу на уровне, невиданном в американской политике». Аналитик CNN Крис Силлицца охарактеризовал дебаты как «абсолютно ужасные», которые «абсолютно ничего не сделали для просвещения общественности о двух кандидатах и о том, что они будут делать, если им дадут четыре года, чтобы служить президентом Соединенных Штатов». «Дебаты показали всю степень презрения, которое эти два человека, соперничающие за самый могущественный пост в мире, питают друг к другу», написал Bloomberg.

Следующие дебаты кандидатов пройдут 15 октября в Майами, затем — 22 октября в Нэшвилле. Один раунд дебатов проведут и кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харис. Выборы президента США пройдут 3 ноября.