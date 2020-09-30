Пандемия кардинально изменила мир. Принятые меры и самоизоляция стали новым вызовом и для телекоммуникационного рынка Узбекистана. Доступ в интернет стал востребован наряду с продуктами питания. В изоляции людям необходимо знать, как чувствуют себя родные, быть в курсе последних новостей и событий.

Чтобы поддержать население в это непростое время, Beeline Uzbekistan взял на себя часть социальной нагрузки по обеспечению непрерывности жизни и бизнеса. Компания обнулила стоимость трафика социально значимых ресурсов, увеличила объем трафика в пакетах, ввела бесплатные звонки в ряде тарифов и роуминге, запустила стимулирующие акции, предложила скидки и бонусы.

Генеральный директор Beeline Uzbekistan Сергей Афонин рассказал об изменениях в работе оператора и влиянии пандемии на его деятельность, спросе и потребностях абонентов на сервисы и услуги.

О влиянии пандемии на поведение абонентов и деятельность компании

Согласно исследованию компании, только с середины марта по июль 2020 года количество пользователей мобильного интернета и сети 4G увеличилось на 34,2%. Средний трафик пользователей мессенджера Telegram поднялся на 47,6%. Зафиксирован заметный рост у сервисов, на которых проводятся онлайн-обучение и видео-звонки. К примеру, посещаемость Zoom увеличилась аж на 82,7%. Что касается социальных сетей — на 29,8% вырос трафик пользователей Facebook, размещение и просмотр фотографий в Instagram — на 29,3%. За этот период на 83,9% выросло число заходов в Tik Tok, популярность YouTube поднялась на 31,4%.





Оставаясь дома, абоненты начали чаще проводить время за онлайн-играми, где средний трафик увеличился на 86,8%. Отдельно Сергей Афонин отметил популярность цифровой услуги Beeline TV, интернет-трафик которой в период карантина вырос на 20,8%. Активный интерес к нему был заметен еще в марте-апреле 2020 года, когда абоненты получили бесплатный доступ к просмотру более 60 каналов. Режим самоизоляции способствовал еще большей популярности акции «Гиги за шаги». Количество начисления бонусов пользователям повысилось на 41,6%.





В период введения карантинных мер Beeline Uzbekistan не только запустил новые проекты, но и тотально снизил цены на интернет на 21,4% и голосовой сервис на 15%. При этом компания ни на день не останавливала развитие покрытия сети и запуск новых базовых станций.

О переходе на удаленную работу

Переход на дистанционную работу потребовал также определенной трансформации процесса. Для обслуживания абонентов, прежде всего, нужно было время, чтобы call-центр перестроился и перешел на удаленные условия. Сейчас он функционирует на максимально высоких возможностях.

Как известно, Beeline — это часть группы компаний Veon. И успешный опыт работы в дистанционном формате используется уже несколько лет. Он применяется не только внутри Veon, но теперь и в Узбекистане.

Каждый работник сохранил работу и доходы на время карантина, а также в период восстановления после него.

Во время карантина были реализованы новые активности. К примеру, запущен сервис по онлайн-доставке и продаже SIM-карт, который был реализован всего за 30 дней. Специально для этого открыта платформа — сайт nomer.beeline.uz, где можно забронировать нужный номер.

Кроме того, Beeline работает над развитием онлайн-регистрации будущего абонента для минимального сокращения его присутствия в офисе.





О строительстве базовых станций в период пандемии

Beeline продолжал интенсивно строить и модернизировать сети для улучшения качества связи и мобильного интернета на постоянной основе. Для руководителя компании важно удерживать ведущие позиции и быть в каком-то смысле локомотивом отрасли. 2019 год стал рекордным по развертыванию сетей. Объем строительства в 2020 году превышает результаты предыдущего периода.

Введение карантинных мер в Узбекистане повлияло на работу, но не остановило ее. Так, с начала 2020 года компания запустила более двух тысяч базовых станций различных технологий. За 2020 год сеть 4G выросла на 75%. Ее средняя скорость c начала года увеличилась на 45%. При этом за последний год трафик в LTE-сети увеличился вдвое.

О спаде абонентской базы

Абонентская база формируется из абонентов, которые уходят и приходят в компанию. Уходящих из компании меньше, чем в предыдущем году. Число приходящих в компанию, растет, но в SIM-картах оно меньше, чем в предыдущие годы. Beeline Uzbekistan изменил тарифы и условия в дилерской сети, чтобы привлекать реальных абонентов и здраво конкурировать.

Однако компания против искусственного «надувания» базы пустыми SIM-картами. И это осознанный выбор.

В цифрах это демонстрирует снижение базы, но парадокс в том, что она становится более качественной. Нет пустых SIM-карт, которые либо вообще не использовали, либо за три месяца сделали один звонок. По словам Афонина, Beeline — не сторонник увеличения базы ради отчетности. Это еще и дополнительные налоги за пустые SIM-карты. Эти средства инвестируются в строительство базовых станций и новые продукты.

«За то, что мы покажем красивые цифры в отчетах, абоненты нам спасибо не скажут. Каждый волен интерпретировать этот подход по-своему. Но реальность такова, что мы создаем ценность, исходя из потребностей абонентов, а не цифр на бумаге», — считает Сергей Афонин.

О контент-услугах, вызвавших недовольство абонентов

Развлекательные услуги волнуют всех мобильных операторов по всему миру. Рынок Узбекистана находится в периоде нарастающей смартфонизации. Потому тема списаний средств за те или иные контент-услуги особенно актуальна.

Ни для кого не секрет, что контент-провайдеры работают с абонентами всех операторов и не всегда это делают прозрачно с точки зрения клиента. Решением этой проблемы конструктивно занимается и команда Beeline Uzbekistan.

В ближайшие месяцы оператор планирует сделать все необходимое для улучшения сервиса. Это делается, чтобы каждый абонент понимал, как он использует и получает контент-услуги, как ими управляет и насколько это контролируется, на что подписывается и за что платит деньги. Для этого снижается проникновение и закрываются услуги, которые не соответствуют текущим потребностям клиентов.

В обновленном приложении Beeline Uzbekistan в разделе «Расходы» видны все списания. Для интернет-сервисов сформированы требования и правила для партнеров по обязательному размещению всей необходимой информации о цене, условиях списаний, назначении сервиса и так далее.

О планах

Цифровыми продуктами Beeline пользуются свыше 1,5 млн человек. Инженеры и аналитики ведут деятельность над разработкой новых моделей для банковского и кредитного секторов, геомаркетинга и рекламного бизнеса. Планируется вывести на рынок два крупных и важных партнерских проекта.

Первый связан с возможностью дистанционной или очной консультации с врачами и медиками. Это может быть запись на прием в определенной клинике, поиск нужных лекарств, уточнение места для сдачи анализов и даже ветеринарные вопросы.

Второй проект — качественное дистанционное образование. Компания хочет запустить платформу подготовки по современным дисциплинам для людей разного возраста. Для этого изучен рынок, проведены несколько десятков интервью с действующими игроками, опрос среди абонентов. В рамках стратегии «Сделать мир цифровым и удобным!» образовательный проект должен стать важной составляющей.

Сервисы нацелены на то, чтобы дать равные возможности по получению знаний абонентам независимо от их местонахождения — в столице или населенных отдаленных пунктах.

Совместно с партнерами и на основе больших данных планируется создание индивидуальной программы для абонента с учетом его начального уровня знаний. В планах — реализация целого ряда новых проектов и инициатив, нацеленных на удобство, выгоду и комфорт абонентов.

На правах рекламы.