29 сентября прошла церемония открытия совместного предприятия Artel Avesto Electronics в Таджикистане. На ней участвовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие высокопоставленные лица.





Развитие международного сотрудничества в сфере производства электротехники достигло новых высот. Ярким примером этому является узбекско-таджикское СП Artel Avesto Electronics в Душанбе.

На заводе Artel Avesto Electronics производятся несколько моделей пылесосов и электрических водонагревателей. К 2021 году планируется перейти ко второму этапу и запустить производство телевизоров и стиральных машин.





Мощность нового завода впечатляет даже на первом этапе — более 60 тысяч единиц электрических водонагревателей и 50 тысяч пылесосов в год. А производственная площадь составляет 6 тысяч кв. м. Новый завод уже создал для местного населения более 140 рабочих мест. С началом второго этапа их количество будет существенно увеличено.

На новом предприятии Artel установлено оборудование от мировых производителей: COMI, ULVAC, Inficon и так далее. Благодаря применению высокотехнологичного оборудования все производственные процессы полностью автоматизированы. Кроме того, завод имеет многоступенчатый контроль качества, а продукция тщательно проверяется на каждом этапе производства.





Еще одним большим преимуществом является то, что теперь гарантия на всю продукцию Artel действует и в Таджикистане. Жителям соседней страны, как и узбекистанским потребителям, предлагается три года полной гарантии. В течение этого времени покупатели имеют право на бесплатную поддержку:

сервисное обслуживание;

ремонт;

замену необходимых запасных частей.





Обслуживание по гарантии может быть произведено в официальных сервисных центрах Artel. Они уже запущены в каждом регионе страны.

Создание международного предприятия имеет огромное значение. Ведь оно оказывает колоссальное влияние не только на развитие Artel или экономику страны, но и на благополучие жителей. Новая производственная база компании позволяет поставлять продукцию на зарубежный рынок с меньшими затратами и большей эффективностью, создать новые рабочие места, перенять опыт зарубежных коллег и производить на основе этого более качественную и функциональную продукцию.





Телефон: (+998) 78−148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

Facebook: fb.com/arteluzb

Instagram: @artel_official

На правах рекламы.