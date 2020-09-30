Правительство Франции намерено принять ряд законов, которые ограничат использование и разведение диких животных ради развлечения и выгоды людей, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Le Figaro.

Министр экологического развития страны Барбара Помпили объявила во вторник, что власти примут закон о запрете на выступление диких животных в передвижных цирках. Дальнейшая судьба этих животных будет решаться «в каждом случае отдельно», но их точно не выпустят на волю, заявила министр.

Кроме того, власти запретят дельфинариям разводить дельфинов и касаток. Сейчас в стране функционируют три дельфинария: они будут «перепрофилированы», а строительство новых окажется под запретом.

Всего власти намерены выделить около 8 млн евро на поддержку цирков и дельфинариев, чтобы те могли безболезненно подстроиться под новые требования законодательства. Под запрет также попадет разведение норок с целью получения их меха.

Барбара Помпили не назвала конкретные сроки, отметив, что правительство сделает все возможное, чтобы соответствующие законы были приняты как можно скорее.

Во многих странах мира проходят мирные акции против коммерческой эксплуатации морских млекопитающих, в ряде из них это запрещено на законодательном уровне — Великобритании, Коста-Рике, Чили, Венгрии, Индии, Австралии, Бельгии, Германии, Израиле, Аргентине, Канаде, Мексике, Хорватии и других.

В Центральной Азии планирует закрыть дельфинарии Казахстан. Норма уже прописана в проекте закона «Об ответственном отношении к животным». Петицию о запрете запустили зоозащитники страны, которые обратились к президенту, министру экологии, геологии и природных ресурсов с просьбой закрыть дельфинарии и освободить животных.