С 1 октября в Узбекистане повысятся минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива). Новые цены утверждены совместным постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета от 29 сентября, сообщила пресс-служба Минфина.

Минимальные оптово-отпускные и розничные цены за 1 литр готовой продукции составят:

вино — 9400 / 11200 сумов (ранее — 8600 / 10200 сумов);

коньяк — 33000 / 39000 сумов (31000 / 36600);

водка и прочая алкогольная продукция — 24000 / 28500 (22000 / 26000).

В последний раз цены на алкоголь повышались в октябре прошлого года.