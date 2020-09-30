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Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Ледяной сентябрь. Как поход в горы Ташкентской области обернулся климатическим испытанием
В сентябре команда путешественника Шарофа Эгамбердиева вместе с любителями приключений отправилась в горную долину в Ташкентской области. Поход обернулся климатическим испытанием – температура опустилась до -22°C. Какова цена победы над экстремальными погодными условиями – в материале «Газеты.uz».
Шароф Эгамбердиев
Путешественник, доктор биологических наук
За свою карьеру путешественника Шароф Эгамбердиев восходил на Эльбрус, несколько раз посещал базовый лагерь Эвереста, преодолевал гималайские перевалы, взошел более чем на 40 вершин на территории Узбекистана и Таджикистана и основал сообщество «Таинственный Узбекистан», в рамках которого проложил путь ко множеству ранее неизведанных мест.

В продолжении своей колонки специально для «Газеты.uz» Шароф Эгамбердиев рассказывает о недавнем путешествии к подножью известного пика Аделунги и горе Ближняя Обзорная.
В долину берез
На севере Ташкентской области нет ничего, кроме гор. Регион хранит в себе много неисследованных природных артефактов, манящих туристов и путешественников. Мощная река Ойгаинг берет свое начало в высокогорье. Среди этих суровых пейзажей она прорубила себе путь вниз.

Многочисленные притоки Ойгаинг создали уникальные ущелья по обе стороны от ее берегов. В каждой из них свои ледники, вершины и перевалы. Путь в эти ущелья превращается в захватывающее путешествие. Кажется, что и жизни не хватит, чтобы изучить все их уголки.

Вместе со своей командой я отправляюсь сюда уже на протяжении трех лет. Наши экспедиции приходятся на середину лета и осень. Каждый выезд мы посещаем по одному ущелью, знакомимся с его ландшафтом, ледниками и совершаем восхождения на вершины.

Но эта поездка была совсем другой. Помимо основной команды с нами поехали пять человек – любители приключений, желающие отдохнуть от городской суеты и проверить свои возможности в суровых горах Ойгаинга.
Для многих горожан горы ограничиваются Чимганом и окрестностями Чарвакского водохранилища. На самом деле автомобильная дорога не замыкается вокруг Чарвака, а уходит на многие десятки километров выше.

До поселка Пскем мы доехали за четыре часа. Он раскинут вдоль берега одноименной реки. Дома сельчан здесь располагаются на вырубленных в склоне горы террасах. Здесь мы погрузили свои тяжелые рюкзаки в УАЗы и отправились в шестичасовой путь по грунтовым дорогам до снеголавинной станции Ойгаинг. Это последняя точка, где можно встретить людей.
Автомобильная дорога до станции очень живописна. Сначала она проходит по правой стороне реки Пскем в 30 метрах над основным течением. С каждым новым витком открываются все более красивые виды на вершины Пскемского и Угамского хребтов.
Осенью в непогоду можно особенно отчетливо наблюдать разницу температур: если внизу идет дождь, то уже через час верхушки гор покрываются тонким слоем снега.
Ойгаинг переводится с кыргызского как «берёзовая балка» или «долина берез». Дорога спускается к реке и проходит через красивые березовые леса, сильно контрастирующие на фоне голубой реки и белого песка.

Природа, климат и рельеф этих мест совсем не свойственны Узбекистану и больше походят на горную часть Казахстана или Кыргызстана. Эта часть Бостанлыкского района ранее входила в состав Киргизской АССР, с 1936 по 1956 годы – в состав Казахской ССР и только 13 февраля 1956 году территория была передана Узбекской ССР.

Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Наблюдая из окна за красивыми и быстро меняющимися видами, мы не заметили, как пролетели шесть часов. Пройдя последнюю проверку пограничниками, мы приехали ко входу в ущелье Байкырак. Здесь мы проведем следующие пять дней.

После столь длительной дороги уже не остается ни сил ни желания для дальнейшего перехода. Мы поставили лагерь в ближайшей березовой роще.
Из лета – в зиму
Этот год выдался необычным, как и эта «ойгаингская» осень. Теплая погода первого дня резко сменилась циклоном. Сильные порывы ветра пригибали дуги палаток. Утром черные дождевые облака плотно затянули небо и, гонимые сильным ветром, затягивали верховья Байкыраксая. Именно туда нам предстояло подняться.

Небо стало настолько темным, что даже утренние солнечные лучи не могли пробиться сквозь них, и казалось, что вот-вот наступит вечер. Погрузив самое тяжелое на лошадей, мы выдвинулись вверх навстречу непогоде. Тогда мы еще не знали, что следующие 48 часов нам предстоит провести в настоящей зиме.
Начало пути проходит по старой геологической дороге, оставшейся еще с советских времен. С правой стороны открываются красивые виды на скальные бастионы, круто вверх уходит небольшой сай, который заканчивается ледником.

Каждый шел в своем темпе, и уже через два часа подъема группа разделилась и расползлась по ущелью.

Одна из визитных карточек Байкыраксая – красивая роща стелющейся арчи (стланец). Только в одном месте этого ущелья, на возвышенности, растет этот красивый и причудливый лес.
Стланец
невысокий стелющийся кустарник или похожее на кустарник дерево, произрастающие в виде густых труднопроходимых зарослей.
Такая форма роста приспособлена к суровым почвенно-климатическим условиям и наблюдается главным образом в высокогорных областях. Приземное положение даёт им преимущество в тепловом и водном режимах и защищает от иссушающих ветров. Стелющиеся стволы и ветви более долговечны, чем прямостоячие.
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Тропа, петляя сквозь красивую рощу, резко спускается вниз к саю. Моросящий дождь перешел в мокрый снег, и чем выше мы поднимаемся, тем крупнее становятся хлопья. С вершины ущелья спускается туман. Через полчаса пути он полностью поглотит нас и видимость упадет до трех метров. Ветер режет лицо острыми снежинками. Чем выше мы поднимаемся, тем хуже становятся метеоусловия.
В какой-то момент группа разделилась на две части. Вторая часть сильно отстала. Сбросив рюкзаки, мы отправились на их поиски. Кричать не было смысла. Голос терялся в этой ледяной мгле. Около получаса ушло на поиски товарищей.

Уже воссоединившись, мы обнаружили, что потеряли нашего погонщика с лошадьми и весь основной груз. Впереди очередной подъем. Несмотря на сложные погодные условия, пришлось двигаться намного быстрее привычного темпа и догонять наш караван. Вскоре мы нагнали погонщика и скорректировали его движение в сторону базового лагеря.
Началась настоящая метель, термометр показывал -10°C, что очень несвойственно для Байкырака в сентябре. В 9 вечера термометр опустился до -14°C внутри палатки.
К 13:20 мы достигли лагеря и тут же стали устанавливать палатки. Началась настоящая метель, термометр показывал -10°C, что очень несвойственно для Байкырака в сентябре. Часть группы принялась готовить обед. К 15:00 все были накормлены. Холодная мгла подступала, усиливались метель, туман и непрекращающейся снег. Стало невозможно находиться снаружи. Все разбрелись по палаткам.
Первый день завершен, осталось только переждать погоду. Следующие 16 часов мы не выходили из палаток. Температура стремительно падала. К 21:00 термометр показал -14°C внутри палатки. Спасали спальные мешки. К большой удаче, испытание было пройдено.

Утром, открыв палатку, я увидел ослепительно белые склоны горы Аделунга.
Аделунга – одна из известнейших вершин Ойгаинга. Свое необычное название она получила в конце 1970-х годов в честь известного геолога, кандидата геолого-минералогических наук Алексея Аделунга.
Свежевыпавший снег подсвечивают утренние лучи солнца. Он ослепительно блестит на скальных отрогах Аделунги. Нам предстояло подняться на одну из вершин на хребте горы Ближней Обзорной, высотой 4165 метров над уровнем моря. Но сначала нужно было расчистить заваленные снегом палатки.
Ровно в 8 утра мы вышли на маршрут. Как только мы отошли от лагеря, поднялся сильный ветер. Он усиливался с каждым набранными метром.

Подъём проходит по крутому склону, снизу доверху устланному сыпухой. Передвижение по такому рельефу, покрытому свежевыпавшим снегом, очень утомляет и требует предельной концентрации.

Между крупными камнями часто спрятаны пустоты. Туристы называют эти камни «живыми» из-за их неустойчивости. Одно неосторожное движение – и можно легко получить травму. Чтобы попасть на вершину, нам нужно подняться до гребня хребта и затем уже траверсом пройти до самой вершины – это постоянный подъём по скользким присыпанным камням при крутизне склона в 30-40 градусов.
Траверс
направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска) на горе.
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Вертикальный обзор
Непростое восхождение на вершину и движение по неустойчивому насту измотали часть группы. Влияние высоты только усилилось с понижением температуры. Всё это сказалось на самом слабом участнике похода. Из-за недомогания он остался на высоте 3600 м. Еще один товарищ отправился сопровождать его вниз до лагеря – с дистанции сошли два участника экспедиции.
К этому времени основная группа вышла на гребень и поднялась до отметки 3980 м. Ветер усилился, с силой метя позёмку. Снизу долины начал подниматься туман, заволакивая все вокруг. Видимость упала до 5 метров.

Свое название гора Ближняя Обзорная получила не случайно. Отсюда на многие километры открывается очень красивый обзорный вид на близлежащие ущелья и их вершины. Но в тот день все было словно в молоке. Альтиметр показывал, что до вершины оставалось еще 100 метров. Группа вышла на высоту 4165 м, но пейзаж, к сожалению, увидеть не удалось.
Позёмок
вьюга, во время которой дует низовой ветер.
Обратный путь оказался сложнее подъёма. Участники падали и скользили на камнях. Но к двум часам дня все благополучно вернулись в лагерь. К этому времени снова началась зима. Сай, струящийся рядом с лагерем, промерз вдоль краев и оставил узкую протоку. Пообедав горячей едой, все снова разбрелись по палаткам до следующего утра.
Эта ночь была особенно холодной, в 5 утра термометр показал -22°C. Из-за разницы температур внутри палатки образовался конденсат: наши спальные мешки промокли.
С первыми лучами солнца началась активная жизнь в лагере. Мы просушили все вещи, позавтракали и отправились к подножью горы Аделунги, чтобы полюбоваться видами ледников – правым и центральным Байкыраком.

Наш путь пролегал по огромным неустойчивым камням. Расщелины между ними были очень глубокими. Аккуратно ступая по камням, мы вышли под висячий ледник. Далее путь проходил по широкой морене. За ней мы нашли отличную смотровую площадку с видом на перевалы Горизонт, Евгения Кузнецова и Пилу Баркрака.
Морена
скопление обломков горных пород, образуемое передвижением ледников.
Все наслаждались видами, греясь на солнце. Я смотрел с большим уважением на каждого участника похода. Вероятно, им было сложно прожить пять дней вдали от цивилизации и своих семей, в сложнейших метеоусловиях. Но в тот день, сидя на большом камне у подножья ледника, они улыбались и радовались как дети.
Для них пройденный путь – не испытание и не повод доказать что-то. Это их выбор.

Горы – место испытаний. На смену им всегда приходит вознаграждение. После сложного подъема всегда идет спуск. После дождливых и снежных дней наступит ясное утро. С ним придет осознание, что все необходимое всегда находится рядом, в тебе самом, и ты можешь все.

Может, неслучайно два дня шёл снег. Каждый остался наедине с собой и провел долгие часы, не отвлекаясь на городской шум.

Солнце склонилось над хребтом. Уже через час оно перекатится за гору и заберет с собой последнее тепло из этого ущелья. Нам было пора в лагерь. Мы начали спуск с ледника. Уставшие. Но глаза каждого участника горели счастьем и победой над собой.
Автор текста, фото и видео: Шароф Эгамбердиев
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