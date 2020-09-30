Ледяной сентябрь. Как поход в горы Ташкентской области обернулся климатическим испытанием

На севере Ташкентской области нет ничего, кроме гор. Регион хранит в себе много неисследованных природных артефактов, манящих туристов и путешественников. Мощная река Ойгаинг берет свое начало в высокогорье. Среди этих суровых пейзажей она прорубила себе путь вниз.



Многочисленные притоки Ойгаинг создали уникальные ущелья по обе стороны от ее берегов. В каждой из них свои ледники, вершины и перевалы. Путь в эти ущелья превращается в захватывающее путешествие. Кажется, что и жизни не хватит, чтобы изучить все их уголки.



Вместе со своей командой я отправляюсь сюда уже на протяжении трех лет. Наши экспедиции приходятся на середину лета и осень. Каждый выезд мы посещаем по одному ущелью, знакомимся с его ландшафтом, ледниками и совершаем восхождения на вершины.



Но эта поездка была совсем другой. Помимо основной команды с нами поехали пять человек – любители приключений, желающие отдохнуть от городской суеты и проверить свои возможности в суровых горах Ойгаинга.