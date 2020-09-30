Ледяной сентябрь. Как поход в горы Ташкентской области обернулся климатическим испытанием

Ровно в 8 утра мы вышли на маршрут. Как только мы отошли от лагеря, поднялся сильный ветер. Он усиливался с каждым набранными метром.
Подъём проходит по крутому склону, снизу доверху устланному сыпухой. Передвижение по такому рельефу, покрытому свежевыпавшим снегом, очень утомляет и требует предельной концентрации.
Между крупными камнями часто спрятаны пустоты. Туристы называют эти камни «живыми» из-за их неустойчивости. Одно неосторожное движение – и можно легко получить травму. Чтобы попасть на вершину, нам нужно подняться до гребня хребта и затем уже траверсом
пройти до самой вершины – это постоянный подъём по скользким присыпанным камням при крутизне склона в 30-40 градусов.
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