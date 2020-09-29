Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 28 сентября на брифинге заявил, что в ближайшие полгода страны с низким и средним уровнем дохода получат 120 миллионов «доступных, качественных и быстрых тестов» на COVID-19.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире от COVID-19 уже скончались более 1 миллиона человек. Больше всего смертей зарегистрировано в США — более 205 тысяч, Бразилии — 142 тысячи, Индии — 95 тысяч. Следом за ними идут Мексика, Великобритания и Италия.

«Чем быстрее мы сможем диагностировать COVID-19, тем скорее мы примем меры для изоляции и лечения людей, инфицированных смертельно опасным вирусом», — подчеркнул глава ВОЗ.

По словам Тедроса Гебрейесуса, новая методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15−30 минут, а не за часы или дни, как это было раньше. При этом новые тесты стоят дешевле и не требуют наличия сложного технического оборудования. «Это позволит расширить тестирование в труднодоступных районах, где нет медицинских лабораторий и подготовленных специалистов», — отметил он.

Сейчас стоимость одного экспресс-теста составляет приблизительно пять долларов, что значительно дешевле, чем тесты предыдущего поколения. В дальнейшем в ВОЗ ожидают еще большего снижения цен.

Глава ВОЗ сообщил, что соглашение о поставках экспресс-тестов было подписано на днях двумя компаниями-производителями и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. «У нас есть официально заверенные договоренности, мы получили стартовое финансирование проекта, и теперь нам необходимо собрать сумму, необходимую для покупки этих тестов в полном объеме», — сказал он.

Гендиректор организации напомнил, что для успешной реализации инициативы ACT Accelerator, направленной на ускорение исследований, нацеленных на совершенствование методов лечения COVID-19 и тестов по выявлению этого заболевания, а также разработку противовирусных вакцин, необходимы крупные инвестиции.

Нынешний дефицит финансирования программы, по словам Тедроса Гебрейесуса, составляет 35 млрд долларов, что составляет менее одного процента от суммы, которую правительства государств-участников G20 уже выделили в рамках пакетов внутреннего экономического стимулирования в своих странах.