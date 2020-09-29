Спортивные тачки, ретроавтомобили, соревнования по дрифту, рев моторов, энергичная музыка, толпа зрителей — и это не сцена из фильма «Форсаж». Именно так запомнился автомотофестиваль в Узбекистане, прошедший с 26 по 27 сентября на территории горнолыжного курорта Amirsoy Resort при поддержке генерального партнера фестиваля страховой компании «Узбекинвест».





Посетители мероприятия смогли увидеть автомобили разных моделей, комплектаций и года выпуска. Так, на фестивале были представлены ретроавтомобили, сохранившиеся в отличном состоянии: легендарные ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-21 «Волга», Aston Martin DB1, Porsche 911 и многие другие. Также на фестиваль приехали автомобили спортивного класса, мотоциклы, электромобили Tesla, muscle-кары и другие тюнингованные авто отечественного и зарубежного производства.





Среди автовладельцев были организованы различные конкурсы и состязания. Среди них были:

«Самый громкий звук» — владельцы модернизированных автомобилей показывали в действии свои звуковые системы. «Самый громкий автомобиль» — жюри определяло авто с самым громким выхлопом. «Дрифт» — автолюбители показывали мастерство в управляемом заносе своих «ласточек».





Как и было обещано, «Узбекинвест» порадовал гостей фестиваля специальной интерактивной программой. Посетители смогли поучаствовать в масштабном фотоконкурсе, условиями которого было сделать фотографию на фоне креативного баннера «Узбекинвеста». Победители были определены с помощью генератора случайных чисел прямо на сцене, где компания вручила им ценные подарки.

Кроме фотоконкурса посетители автомотофестиваля смогли принять участие в викторине от «Узбекинвеста», отвечая на вопросы о страховании различной сложности. Участникам, давшим правильные ответы, также были вручены ценные призы.





На второй день фестиваля со стороны страховой компании была организована презентация для всех автолюбителей на тему автострахования. На ней специалисты «Узбекинвеста» представили инновационные продукты по страхованию автотранспортных средств и ответили на вопросы аудитории.

Также, учитывая ценность и редкость автомобилей участников мероприятия, «Узбекинвест» взял на себя ответственность застраховать от различных рисков все транспортные средства на период проведения мероприятия.





Страховая компания «Узбекинвест» отмечает, что такие фестивали имеют важное значение для сохранения и развития авто- и мотосферы. Компания благодарит всех соотечественников за участие в формировании национальной повестки автострахования и оказываемую помощь на благо развития автодвижения в целом.

На правах рекламы.