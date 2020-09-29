Президент Шавкат Мирзиёев 28 сентября провел совещание, посвященное результативности реформ в системе технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что за последние годы 43% стандартов страны подведены под мировые — их общее количество достигло 12 тысяч.

К примеру, европейские стандарты OEKO-Tex и Sedex для текстильной и трикотажной продукции внедрены на 21 предприятии. Благодаря этому, в частности, компания Samo Textile в Андижанской области поставила на европейские рынки продукцию на 5 млн долларов. Предприятие Bukhara Cotton Textile также экспортировала товары на 5 млн долларов в США, Великобританию, Турцию и Германию, говорится в сообщении.

Кроме того, в результате введения известной маркировки CE, подтверждающей безопасность продукции, на 17 видах товаров бытовой техники, кабелей, медицинских приборов, налажен экспорт в восемь стран Европы.

Президент определил главными задачами в сфере придание Агентству «Узстандарт» статуса национального органа, адресное внедрение новых стандартов на предприятиях.

«Мы должны достичь того, чтобы национальный стандарт имел свой «веский голос», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Поставлена задача довести к концу будущего года количество внедренных в стране международных стандартов до 14 тысяч и уровень соответствия национальных стандартов до 50%, а в 2021 году — до 21 тысячи (75%).

Подчеркнута важность содействия предприятиям, внедряющим международные стандарты, и частичного покрытия части соответствующих затрат за счет средств Агентства по продвижению экспорта.

«Если у продукции нет международного стандарта, она никогда не будет конкурентоспособной. Необходимо создать такую среду, в которой каждый предприниматель в стране знает и понимает стандарты», — отметил глава государства.

Агентству «Узстандарт» поручено разработать «дорожные карты» на 2021 год по внедрению международных стандартов в производстве автомобильных компонентов, в химической, пищевой промышленности и индустрии строительных материалов.





Фото: пресс-служба президента.

Чтобы фабрики и заводы постоянно совершенствовали свою продукцию в соответствии с требованиями рынка, стандарты, ограничивающие возможности производителей, должны быть переведены в категорию добровольных, говорилось на совещании.

Президент поручил отменить 5236 устаревших стандартов, принятых до 1995 года, привести технические регламенты безопасности продукции в соответствие с требованиями Европы и Евразийского экономического союза. Более того, количество и сфера применения требований безопасности будут увеличены для предотвращения ввоза товаров низкого качества.

Фото: «Узбекистан 24».

Президент поручил агентству «Узстандарт» достичь с Техническим комитетом Европейской экономической комиссии соглашения по сухофруктам, а также обеспечить в следующем году полноправное членство в Международном форуме по аккредитации. Кроме того, поставлена получить международный стандарты для бахчевых культур, солодки, каперсов и каракулевой шкурки.