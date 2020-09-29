Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков в интервью пресс-службе Министерства здравоохранения ответил на вопрос о вероятности повторного заражения COVID-19.

По его словам, из некоторых стран поступают сообщения о вероятности повторного инфицирования и даже о пациентах, заразившихся коронавирусом во второй раз.

«На сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить, что начиная с десятого дня болезни у пациента начинает формироваться совершенная иммунная система против COVID-19. Кроме того, подтверждено, что у человека, перенесшего тяжелую форму болезни, формируется более крепкая иммунная система», — сказал Нурмат Атабеков.

Он подчеркнул, что нет ни одной научно обоснованной информации о повторном массовом заражении коронавирусной инфекцией где-либо в мире.

«Поскольку COVID-19 является новой болезнью, исследования по его полному изучению все еще не завершены. Однако обнадеживают достоверные данные о формировании у человека, перенесшего болезнь, иммунитета, способного защищать его и после выздоровления», — сказал он.

«Даже если после длительного времени мы столкнемся с мутировавшим вирусом этого заболевания, а именно COVID-19, в памяти нашей иммунной системы будут данные о выработанных антителах к этой болезни», — указал главный государственный санитарный инспектор.

«Эти антитела смогут бороться с болезнью. Значит, даже если у человека во второй раз будет подтвержден COVID-19, болезнь может протекать в очень легкой форме», — сказал Нурмат Атабеков.

«Человек может многое забыть, но из памяти иммунной системы ничто никогда не исчезает. Антитела даже с малым количеством титров, появившиеся после болезни, смогут бороться с болезнью», — добавил он.

Нурмат Атабеков рассказал, что часто встречаются люди, которые заявляют о повторном заражении. По его мнению, даже при наличии подтвержденного лабораторного теста, эти случаи не стоит рассматривать как заражение одной инфекцией во второй раз. Это можно объяснить тем, что инфицированный организм либо еще не оправился полностью, либо имелись проблемы, связанные с тестовыми системами, при лабораторном анализе.

«Не стоит также забывать и вероятность сохранения COVID-19 у человека длительное время. Скажем, пациент прошел курс лечения, анализ показал отрицательный результат, и он считает, что выздоровел. На самом деле — не выздоровел. А позже, когда тест дает положительный результат, у него складывается мнение, что он заразился повторно», — приводит слова Нурмата Атабекова пресс-служба Минздрава.

Для подтверждения заражения коронавирусом во второй раз нужно провести сопоставление на геномном уровне. «То есть нужно найти ответ на вопрос: болезнь у пациента вызвал снова тот же вирус или другой? Только сопоставив первый и второй случай на геномном уровне, можно предположить, что пациент повторно заразился COVID-19», — сказал он.

Нурмат Атабеков отметил, что о коронавирусе мир узнал менее года назад, и наблюдений о нем все еще мало. Делать какие-либо конкретные выводы можно будет только через определенное время.

«Возможно, со временем в иммунной системе может наблюдаться и ослабление. Возможно, мы выработаем стойкий иммунитет после болезни, вызванной штаммом COVID-19, возможно, в этом направлении помогут мероприятия по вакцинации. Пока период наблюдений очень мал. Пока сложно делать точные прогнозы о том, сколько лет будет сохраняться сформировавшаяся иммунная система. Но в этом эпидемиологическом сезоне повторное заражение коронавирусом одного и того же человека невозможно», — заявил Нурмат Атабеков.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, комментируя случай повторного заражения COVID-19 в Гонконге, также говорила, что вероятность заболевания коронавирусом во второй раз крайне мала.