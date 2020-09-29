Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября, следует из сообщения в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Обычно осенние каникулы длятся одну неделю, но из-за ситуации с распространением коронавируса в столице срок увеличен.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул», — пишет Сергей Собянин.

Отмечается, что в период каникул дистанционных занятий не будет, однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

На две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, а вот детские сады продолжат работать «по обычному графику».

По данным оперативного штаба на утро 28 сентября, за сутки в Москве зафиксировали 2217 новых случаев заболевания COVID-19. Для сравнения, днем ранее за сутки зарегистрировали 2016 новых случаев, а неделю назад, 21 сентября, суточный прирост в Москве составлял 915 случаев, пишет Meduza.

С 28 сентября начали действовать новые рекомендации властей Москвы и Московской области. Власти рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Как сообщает РБК, работающим людям из этих категорий рекомендовали перейти на удаленку или взять отпуск. Власти также обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

Беременным и недавно родившим женщинам также рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Ранее Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что несмотря на позднее начало учебы в школах, планов по изменению графика каникул нет.