На 29 сентября скопление граждан Узбекистана вблизи железнодорожных станций «Кинель» Самарской области и «Первомайская» и «Лихая» Ростовской области (Россия) не наблюдается, сообщил оперативный штаб Министерства иностранных дел.

«Все скопившиеся граждане были возвращены на Родину специальными поездами АО „Ўзбекистон темир йўллари“ и автобусными рейсами. В этой связи, в настоящее время палаточные лагери вблизи данных станций закрыты», — говорится в сообщении.

В МИДе призвали не поддаваться сообщениям в соцсетях и мессенджерах о том, что российско-казахстанская межгосударственная граница будет якобы открыта после 1 октября и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на родину через территорию Казахстана. Кроме того, отдельные лица, занимающиеся извозом, рассылают объявления о наборе пассажиров для возращения на родину на частных автомобильных средствах.

«Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что автомобильные границы между Россией и Казахстаном остаются закрытыми для иностранных граждан до особого решения сторон по данному вопросу», — подчеркивается в сообщении.

Для граждан Узбекистан, желающих вернуться домой, сейчас организуется чартерное авиа, железнодорожное и автобусное сообщение. Билеты на рейсы продаются в онлайн-режиме, напомнили в министерстве.

«Еще раз подчеркиваем, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции массовое скопление граждан повышает риски заражения вирусом, особенно людей в группе риска (пожилые, беременные, больные, в том числе с хроническими болезнями)», — отметили в МИДе.