В Хиве начиная с 2022 года раз в два года 25−30 апреля будет проходить Международный фестиваль танца «Лязги». Соответствующее постановление подписал 28 сентября президент Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что празднество будет организовываться под эгидой ЮНЕСКО.

В рамках фестиваля будет проходить научно-практическая конференция — «Место узбекского национального танца в мировом танцевальном искусстве».

На фестивале также будут организованы выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству, демонстрация национальных музыкальных инструментов и костюмов, изделий ремесленничества, произведений изобразительного и прикладного искусства, образцов скульптуры, художественных и документальных фильмов, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотоснимков, а также торговля ими на территории комплекса «Ичан-Кала».

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, будут покрываться на основе сметы, разработанной и утвержденной в установленном порядке Министерством культуры: 70% — за счет средств, ежегодно выделяемых Минкульту из республиканского бюджета, 30% — за счет местного бюджета Хорезмской обоасти, благотворительных пожертвований и иных источников.