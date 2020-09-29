Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и нескольких высокопоставленных членов администрации и правительства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский МИД.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов восьми человек: самого Александра Лукашенко, его старшего сына, советника по нацбезопасности Виктора Лукашенко, главы президентской администрации Игоря Сергеенко, министра внутренних дел Юрия Караева, замминистров внутренних дел Александра Барсукова и Юрия Назаренко, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова и начальника минского подразделения Специальной полиции Дмитрия Балабы.

В сообщении отмечается, что ограничения коснутся тех, кто причастен «к серьезному нарушения прав человека в Беларуси».

«Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии», — следует из сообщения посольства Великобритании в России.

Лондон наложил ограничения в рамках «британского режима санкций за нарушения прав человека» (Global Human Rights Sanctions Regime), который вступил в силу в июле этого года.

«Независимый режим санкций позволяет Великобритании запрещать тем, кто серьезно нарушает права человека, совершать поездки в Великобританию, проводить денежные средства через британские банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства», — уточнили в дипмиссии.

Как уточняет Meduza, похожие ограничения ввела Канада. Они включают в себя запрет на въезд в страну и запрет на сделки с лицами из санкционного списка. В него, кроме людей, упомянутых в британском санкционном списке, попали также глава минской милиции Иван Курбаков, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина и еще двое сотрудников ЦИК Елена Дмухайло и Вадим Ипатов.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 чиновникам страны. 25 сентября санкционный список был расширен. 29 сентября МИД Беларуси заявил, что вводит в действие «ответные симметричные ограничительные меры» по каждой из стран Балтии. Пока не уточняется, о каких санкциях идет речь, и кого они касаются.

В середине августа Евросоюз начал готовить санкции против чиновников Беларуси, но до сих пор не может согласовать их из-за позиции Кипра, который увязывает их с новыми санкциями против Турции.