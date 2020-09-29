Первая линия британского квартала Greenwich завершает элегантную композицию. В ее архитектуре безупречно сочетаются английские мотивы и новейшие решения для комфортной жизни. Несмотря на предстоящие строительные и отделочные работы, распродано уже 60% квартир первой линии.

15 жилых домов комфорт- и бизнес-класса образуют единый архитектурный ансамбль. Сдача первой линии комплекса планируется на конец 2020 года, но уже сейчас притягательная динамика застройки заметна издалека. Архитектура британского квартала Greenwich настолько завораживает, что после завершения строительства никто не пройдет мимо, не заметив это сооружение.

В ближайшее время планируется установка тех самых огромных часов, которые напоминают символ Британии — часовую башню Биг-Бен. Сюда можно приехать, увидеть преобразование фасада зданий и убедиться в их истинной красоте и великолепии.





Greenwich станет одним из выдающихся комплексов для семейного проживания. Здесь каждая деталь продумана таким образом, чтобы все члены семьи чувствовали себя максимально комфортно и уютно. Полноценная собственная инфраструктура, просторные и красивые дворы, детские площадки, досуговые места — все для родителей и малышей, взрослых и детей.

Для комфорта и безопасности жителей предусмотрен просторный подземный паркинг с увеличенным количеством мест. С него можно подняться на лифте прямо до этажа, тем самым здесь реализована концепция «двор без машин». Кроме того, безопасность жильцов будет обеспечиваться охранной службой и камерами видеонаблюдения, установленными по всему периметру жилого квартала.

В британском квартале Greenwich квартиры предоставляются с готовым ремонтом или предчистовой отделкой, которые станут чистым холстом для реализации творчества и дизайнерских идей.

При покупке квартиры в Greenwich (бизнес-класс) можно получить не только скидки и бонусы, но и стать участником грандиозной акции. По ней у покупателя будет возможность выиграть суперсовременный электромобиль Tesla Model 3.

У покупателей есть последний шанс приобрести квартиры по старым ценам, поскольку уже с 1 октября действует новый прайс на квартиры во всех жилых комплексах Golden House. Только 29 и 30 сентября — выгодные покупки с хорошими бонусами.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Сайт: greenwich.uz

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