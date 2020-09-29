С 1 октября в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая открытие границ, повышение ставок акцизного налога на некоторые товары, утверждение цен на водоснабжение и канализацию местными кенгашами и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz» на основе данных Министерства юстиции.

Открытие границ

С этой даты Узбекистан открывает границы и снимает введенные ранее ограничения на въезд в страну и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

Повышение ставок акцизного налога

Повысятся ставки акцизного налога на некоторые виды подакцизных товаров (услуг), в том числе на алкогольную продукцию и сигареты.

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Льгота для предпринимателей

Подключение к электрическим сетям электрооборудования мощностью до 140 киловатт осуществляется за счет средств компании «Региональные электрические сети» по желанию предпринимателя на основе его запроса в центры государственных услуг, одновременно с заявлением на получение технических условий. Данные средства взыскиваются в течение одного года за счет надбавок к стоимости электроэнергии, потребляемой предпринимателями.

Цены на водоснабжение и канализацию утвердят местные кенгаши

Регулируемые цены (тарифы) на услуги водоснабжения и канализации будут утверждаться после одобрения Жокаргы Кенеса и региональных кенгашей народных депутатов при наличии заключений антимонопольного органа и органов ценового регулирования.

При формировании и установлении тарифов предусматривается полное покрытие себестоимости оказываемых потребителям услуг, а также учитываются расходы на развитие и модернизацию организаций водоснабжения и канализации.

Ограничивается создание компаний с госучастием

С 1 октября не допускается создание (инициирование создания) хозяйствующих субъектов с участием государства и аффилированных с ними лиц, а также государственных учреждений, уполномоченных осуществлять хозяйственную деятельность (за исключением создания в целях обеспечения обороноспособности и национальной безопасности), в следующих случаях:

в сферах, в которых уже функционирует пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке;

со стороны государственных органов в тех сферах, в которых они наделены полномочиями по лицензированию, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений.

Санитарный знак

С этой даты внедряется практика выдачи предпринимателям «Знака санитарно-эпидемиологического благополучия» на основе изучения соответствия их деятельности санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам и результатов анализов.

Знак выдается Санитарно-эпидемиологической службой по трем видам категорий — «зеленый», «желтый» и «красный» на срок до 12 месяцев.

Не допускается изучение и проверка органами Санитарно-эпидемиологической службы деятельности субъектов предпринимательства, имеющих знак категории «зеленый» (за исключением зарегистрированных случаев массовых отравлений и групповых заболеваний).

Интервенционные закупки

Для бесперебойного обеспечения населения зерновой продукцией и предотвращения резких колебаний цен поэтапно внедряется система интервенционных закупок.

При этом предусматривается:

начиная с урожая 2021 года поэтапное снижение объемов государственного заказа на зерновые, включая внедрение рыночных механизмов, обеспечивающих свободную конкуренцию при закупке и реализации зерновых колосовых;

разработка механизма по переходу от системы государственного заказа на использование государственного резерва для обеспечения продовольственной безопасности.

Приоритет местной продукции

С 1 октября руководители бюджетных и корпоративные заказчиков при формировании перечня товаров и услуг, предусматриваемых к закупу, в обязательном порядке должны изучать возможность их приобретения у местных производителей, зарегистрированных на портале cooperation.uz. Руководители предприятий — корпоративных заказчиков должны обосновывать наблюдательным советам целесообразность закупа по импорту в случае отсутствия возможности закупки у местных производителей (по техническим параметрам, объемам и срокам производства).

Госрегистрация решений в Национальной географической информационной системе

С 1 октября решения, протоколы аукционов и тендеров, нотариально удостоверенные сделки и другие документы, предусматривающие возникновение, изменение, отчуждение, ограничение и прекращение прав на земельные участки, вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе Узбекистана.

Национальная географическая информационная система позволит оперативно обеспечить юридические и физические лица кадастровыми данными.

Правовая экспертиза

Разработка, согласование, принятие, проведение правовой экспертизы и государственная регистрация проектов ведомственных нормативно-правовых актов будет осуществляться посредством Единой электронной системы разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов.

С 1 июля 2020 года данная система уже работает в тестовом режиме.

Отмена госрегулирования цен на издание учебников

Отменяется государственное регулирование цен (установления предельного уровня рентабельности) при издании (переиздании) учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств Республиканского целевого книжного фонда.

Кредитные каникулы — самостоятельно

С 1 октября планируется ввести механизм, согласно которому банки самостоятельно будут решать вопрос о кредитных каникулах, исходя из денежных потоков каждого клиента. При ужесточении карантина отсроченные платежи вновь могут быть продлены, заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Ранее банки до 1 октября продлили сроки платежей по кредитам на общую сумму 26,5 трлн сумов, свыше 19 трлн сумов приходится на корпоративных клиентов, оставшаяся часть — на физических лиц.