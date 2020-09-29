Кабинет министров Узбекистана 24 сентября принял постановление «О дополнительных мерах по обеспечению эффективности выделяемых средств на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан» (ПКМ №583).

В документе отмечается, что Министерство здравоохранения пересмотрело и утвердило стандарты лечения пациентов с COVID-19, сократив продолжительность их лечения с 10 до 7 дней.

Кроме того, с 20 августа изменен порядок работы медицинского и другого персонала, работающего в учреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом, а также персонала лабораторий по выявлению инфекции. Вместо ранее действующего 14-дневного «вахтового» метода работы медработники посещают и покидают учреждение в ежедневном порядке в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими правилами.

Согласно постановлению, с 20 августа 2020 года:

специальные стимулирующие выплаты, выплачиваемые врачам, руководящему и среднему медицинскому персоналу, провизорам-фармацевтам, дезинфекторам и младшему медицинскому персоналу и другим работникам (от 5 до 25 млн сумов), выплачиваются раз в месяц с учетом рабочей нагрузки не менее 8 часов за каждый 30-дневный период с переводом на работу в ежедневном порядке;

с переводом на работу в ежедневном порядке; к ежемесячному должностному окладу медицинского персонала и других работников, которым выплачиваются специальные стимулирующие выплаты, не выплачиваются ежедневные дополнительные выплаты в размере 6%;

выплата денежных средств сотрудникам осуществляется путем перечисления на банковские карты.

Постановлением утверждены Перечень должностей работников медицины, службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и других работников, привлеченных к мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которым выплачивается ежедневная доплата в размере 6%, и Перечень должностей, по которым производится ежемесячные специальные стимулирующие выплаты вместо ежедневной доплаты в размере 6%.

Для получения информации о работниках, привлеченных к мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, обеспечения прозрачности ведомости принятия и выписки больных, движения товарно-материальных ценностей будет запущена электронная программа контроля bеmоr.ssv.uz.

Кроме того, постановлением утверждено Положение о порядке выплаты специальных стимулирующих выплат. В соответствии с ним такое денежное вознаграждение получает медицинский персонал и другие работники, в том числе привлеченные на короткий период времени, в течение 30 дней за фактически выполненный объем работы с переводом на работу в ежедневном порядке.

Работникам, отработавшим 240 часов трудовой нагрузки, выплачиваются специальные выплаты от 5 до 25 млн сумов в зависимости от специальности. Если объем работы, выполненной работником за 30 дней, меньше или больше установленной нормы, то специальные выплаты выплачиваются пропорционально фактически отработанному времени.