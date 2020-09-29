Правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 29 сентября посетит Душанбе для участия в 7-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщил правительственный портал, в повестке дня комиссии обсуждение актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере и других приоритетах.

В рамках визита планируется провести бизнес-форум и заседание делового совета между представителями деловых кругов Узбекистана и Таджикистана.

По данным «Азия-Плюс», вопрос об объемах поставок электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан, природного газа из Узбекистана в Таджикистан и цены на них на будущий год также будут согласованы на этом заседании.

Кроме того, ожидается визит Абдуллы Арипова в школу на 630 мест в Согдийской области, которая построена за счет средств Узбекистана.