Узбекистан планирует производство и экспорт вакцины от коронавируса после проведения третьей — финальной — стадии испытаний. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 25 сентября сообщил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

Ранее две китайские компании, разработавшие вакцину от коронавируса, предложили совместно провести третью фазу испытаний в Узбекистане. Министерство инновационного развития подписало соглашения с Sinopharm и Zhifei Longcom.

«На сегодняшний день [планируется] привлечение в Узбекистан вакцин двух китайских компаний и участие в третьей фазе клинических исследований [этих препаратов]. Затем будет ставиться вопрос производства этих вакцин у нас, что приведет к сокращению импорта, более того, мы сможем экспортировать их в соседние страны», — заявил Баходир Юсупалиев.

По его словам, Узбекистан также предложил компаниям РФ совместно испытать российскую вакцину.

«На сегодняшний день мы ожидаем их ответа. Думаю, что работу одновременно будем вместе с ними тоже», — сообщил он.

Как писала «Газета.uz», Узбекистан обратился в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) о выделении 5000 доз вакцины «Спутник V». При этом РФПИ сообщил, что договорился с фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Участие в разработке и испытаниях вакцины окажет влияние на развитие науки и откроет широкие возможности для местных ученых в этой сфере, заявил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев.

Напомним, Узбекистан ранее присоединился к международной программе ВОЗ по вакцинации от коронавируса COVAX.