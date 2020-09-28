Лизинг — это современный финансовый инструмент, который с каждым годом становится все популярнее в Узбекистане. Для юридических лиц — это удобный способ покупки оборудования, спецтехники, недвижимости и корпоративного транспорта с возможностью грамотно распланировать бюджет. А рядовым потребителям лизинг открывает доступ к быстрому приобретению желанного автомобиля.

При этом главное — выбор надежного лизингового партнера, особенно когда на рынке Узбекистана действуют свыше 50 лизинговых компаний. Ведь стоит ошибиться, и владение новым имуществом может принести массу проблем и головной боли.





Созданная в 2018 году, лизинговая компания ИП ООО Mikro Leasing поставила перед собой цель сделать процесс оформления лизинга в Узбекистане максимально быстрым, прозрачным и комфортным для потребителя.

Mikro Leasing — частная лизинговая компания со 100% иностранным капиталом, что позволяет ей не привлекать сторонние инвестиции. Она входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, компании которого оказывают помощь малому и среднему бизнесу в 15 странах мира: Люксембурге, Италии, Швейцарии, Румынии, Чехии, Беларуси, России, Молдове, Армении, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Индонезии и Гонконге.

Высокая деловая репутация головной компании служит гарантом стабильности и качества предоставляемых услуг по международным стандартам. А это значит, что Mikro Leasing будет исправно выполнять свои обязательства перед клиентами на протяжении долгих лет партнерства. Ведь каждый клиент для компании — это партнер.

Mikro Leasing — это универсальная лизинговая компания, обладающая многолетним опытом и экспертизой в сфере лизинга. Сегодня компания предлагает широкий спектр лизинговых услуг для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса.





Недавно компания переехала в свой новый головной офис в центре Ташкента, а значит, лизинговые услуги стали еще доступнее для клиентов. Светлое и просторное помещение с мягкими зонами для ожидания, внимательные и компетентные сотрудники, услуги по международному стандарту, выгодные условия, надежная репутация — в Mikro Leasing есть все, чтобы процесс оформления лизинга проходил максимально быстро и комфортно. Так, для рассмотрения заявки необходимо предоставить минимальный пакет документов, а на сам процесс уходит всего несколько часов.

Mikro Leasing является официальным партнером СП ООО Hyundai Auto Asia — официальным дилером автомобилей Hyundai в Узбекистане. Для приобретения автомобилей данной марки существуют специальные предложения по лизингу и рассрочке, способствующие существенной экономии денежных средств лизингополучателей.





Например, для физических и юридических лиц доступна выгодная программа рассрочки на покупку нового автомобиля Hyundai. Предоплата составляет 50−70%, а оставшаяся сумма без процентов выплачивается в течение 13 месяцев. Для оформления достаточно предоставить ИНН и паспорт, а на новом автомобиле при наличии на складе можно уехать в тот же день.

Также компания предлагает физическим лицам автомобили в долгосрочную аренду с выкупом на срок до пяти лет. При этом авансовый платеж составляет от 20%, а процент переплаты — от 17% в год.

Для малого и среднего бизнеса Mikro Leasing предлагает весь спектр услуг по приобретению в лизинг автотранспорта, спецтехники, сельхозтехники, производственного оборудования и коммерческой недвижимости.





Философия работы Mikro Leasing строится на честности и прозрачности. Поэтому все этапы лизинговой сделки заверяются нотариально, что служит дополнительной защитой для покупателя при любых обстоятельствах.

Сотрудники компании предоставят профессиональную консультацию по любым вопросам лизинга любого имущества или недвижимости и подберут оптимальные условия по выплатам для каждого клиента индивидуально.

Телефон: (+998) 71−203−77−33 (круглосуточно)

Адрес офиса: Яккасарайский р-н, ул. Урикзор, д. 7

Ориентир: Университет узбекского языка и литературы (бывшее здание Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами)

Сайт: mikroleasing.uz

Facebook: fb.com/MikroLeasing.Uzbekistan

Instagram: @mikroleasing.uz

Telegram: t.me/MikroLeasing

На правах рекламы.