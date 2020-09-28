Территория Узбекистана 29−30 сентября будет находиться под влиянием высотного циклона. По всей республике ожидается увеличение облачности, сообщил Узгидромет.

Во вторник по большинству областей местами пройдут дожди. Сухая погода сохранится лишь в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской областям. Дожди также пройдут 30 сентября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины. В высокогорных районах не исключен переход дождя в снег.

Дневная температура воздуха 29−30 сентября понизится до +15…+20 градусов, что на 6−8 градусов ниже климатической нормы этих дней.

Погода без осадков ожидается 1−3 октября. Местами по республике возможен туман. В ночные и утренние часы еще сохранится влияние холодной воздушной массы, температура понизится до +5…+8 градусов тепла. Днем за счет солнца воздух будет постепенно прогреваться до +22…+25 градусов.