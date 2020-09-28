Банк «Ипак Йули» объявил о начале выпуска универсальных карт Mastercard. С их помощью можно оплачивать покупки в магазинах, оформлять онлайн-заказы, совершать платежи и снимать наличные.

Выпустить карту можно в двух вариантах: Platinum Light и Platinum Black.

Онлайн-доступ к карте в приложении Ipak Yo’li Mobile, установка безопасности, 3D Secure обеспечат полный контроль операций.

Банк также объявляет акцию по которой любые оплаты с данных карт до конца 2020 года не будут облагаться комиссиями.

Также к каждой карте Mastercard в подарок будет выпускаться дополнительно UnionPay Gold.

Карту можно оформить двумя способами:

Онлайн: в приложении Ipak Yo’li Mobile или персональном кабинете на сайте и получить карту в офисе банка, либо доставкой. Оффлайн: оформить заявку в ближайшем филиале банка и забрать карту там же, где заказывали.

Подробности по ссылкам Platinum Light и Platinum Black.

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