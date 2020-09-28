Конвенция между Узбекистаном и Японией о налогообложении вступит в силу 17 октября. Документ о вступлении подписали в декабре прошлого года министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и чрезвычайный и полномочный посол в республике Ёщинори Фуджияма. Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии.

Документом будет устранено двойное налогообложение доходов, полученных японскими или узбекскими компаниями и физическими лицами в одной из участвующих в ней стран.

«К примеру, доход, полученный японской компанией в Узбекистане, будет облагаться налогом либо в Японии, являющейся „страной проживания“, либо в Узбекистане, являющимся страной, „в которой был получен доход“», — говорится в сообщении посольства.

В Узбекистане конвенция будет применяться в отношении удерживаемых налогов: доходы, подучаемые с 1 января 2021 года, а также в отношении налогов, взимаемые за каждый налоговый период, начинающийся со следующего года.

Документ в Японии будет применяться в отношении налогов, взимаемых на основе налогового периода: налоги за каждый налоговый период, начинающийся с января следующего года. Кроме того, конвенция будет использоваться в отношении налогов, взимаемых не на основе налогового периода с 1 января 2021 года.

Положения, касающиеся обмена информацией и взаимопомощи в сборе налога, будут применяться с даты взимаемого налога или с даты вступления в силу документа вне зависимости от налогового периода.

«Конвенция предотвратит уклонение и избежание от уплаты налогов в международном масштабе посредством устранения двойного налогообложения в обеих странах, а также будет способствовать дальнейшему развитию инвестиционного и экономического обмена», — говорится в заявлении.