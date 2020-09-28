С 1858 года Кембриджский университет начал проводить экзамены для отбора лучших абитуриентов. В начале экзамены проходили только в Англии, а уже через шесть лет — за ее пределами. В 1998 году экзаменационная комиссия на базе Кембриджского университета Cambridge Assessment была разделена на три подразделения, специализирующихся на:

международных программах и квалификациях для детей от 5 до 19 лет — Cambridge Assessment International Education;

программах и экзаменах для Великобритании — OCR;

сертификации программ английского языка — Cambridge Assessment English.





«Как международная образовательная сеть CIS Education Group мы связаны с Cambridge Assessment International Education (CAIE) на протяжении более 10 лет. И мы гордимся тем, что нашему кампусу в Ташкенте также был присвоен статус Кембриджской школы.

В международном сообществе CAIE состоит свыше 10 тысяч школ в более чем 160 странах мира. Ежегодно более 8 млн детей сдают кембриджские экзамены. Многие ведущие университеты и работодатели по всему миру высоко оценивают качество и компетентность выпускников Кембриджских школ. Это является также одной из причин выбора сотрудничества с Кембриджем.

Еще одним немаловажным фактором развития школы является профессиональное развитие учителей и получение дополнительного опыта и квалификаций, предоставляемых CAIE".





Проверить наличие Кембриджской аккредитации у той или иной школы Ташкента можно по ссылке.

«Становясь Кембриджской школой, нам открываются ресурсы, подходы и опыт международной учебной программы Cambridge Pathway для детей от 5 до 19 лет. Основанная на национальной учебной программе Англии и Уэльса, она включает в себя некоторые спецпредметы (например, Global Perspectives). При этом она остается гибкой и отвечает всем современным требованиям международных школ. Основной задачей Кембриджской программы является подготовка учеников к жизни, развитие в них естественной любознательности и страсти к обучению».





«В CIS Tashkent мы уверены, что у нас есть прекрасная возможность познакомить учеников и жителей Ташкента со стандартами Cambridge Assessment International Education. При поддержке нашей сети CIS Education Group в России и партнеров в Узбекистане мы открыли школу, представляющую современную образовательную среду с передовой европейской концепцией и ресурсами.

Формируя международную команду из опытных профессиональных педагогов и предоставляя Кембриджскую программу образования, мы обеспечиваем полное погружение в международную языковую и учебную среду".





«Одной из особенностей CIS Tashkent является программа ценностного образования Values-Based Education. Она направлена на формирование общечеловеческих и личностных ценностей, развитие современных навыков и качеств, тем самым практикуя целостный подход к образованию.

Кроме того, наша школа предоставляет полноценный доступ к государственной программе. Благодаря этому выпускники смогут получить два аттестата о среднем образовании (Cambridge IGCSE, A-level и государственный аттестат), что придаст дополнительную гибкость в выборе университета.

В текущем году мы проводим первую серию квалификационных экзаменов Cambridge IGCSE для учеников девятого класса (Year 11), открывая им путь к формированию своей истории успеха".

Получить подробную информацию и записаться на индивидуальный тур по кампусу можно по телефону: (+998) 71−209−66−69.

E-mail: tashkent@cisedu.com

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