Оксана Чусовитина заняла первое место в опорном прыжке на XVIII Международном турнире по спортивной гимнастике в Киеве (Украина), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Мероприятие проходило 26−28 сентября во Дворце спорта. В турнире участвовали 85 спортсменов из Узбекистана, Армении, Грузии, Израиля, Германии, Латвии, Литвы, Словении, Беларуси и Украины. Соревнование имеет международную квалификацию, которая засчитывается участникам до общего балла Кубков Европы и мира.

«Сегодня первый старт после долгой паузы. Очень волнительно и, в то же время, очень хочется наконец-то окунуться в эту атмосферу. Удачи нам всем», — отметила Оксана Чусовитина перед соревнованием. Гимнастка провела перед соревнованием учебно-тренировочные сборы в Европе.

Фото: fb.com/irinandk.