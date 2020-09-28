Длительное ожидание желанной смены обстановки подходит к концу. Границы вновь открываются и, наконец-то, можно вырваться в незабываемые путешествия.

Национальный туроператор Asia Luxe Travel специализируется на выездном, въездном и внутреннем туризме. Главная миссия компании — создание максимально комфортных условий для туризма узбекистанцев.

Для агентства важно доверие клиентов: именно поэтому операторы так тщательно подходят к выбору отелей и авиакомпаний. Путешествуя с Asia Luxe Travel, можно быть уверенным в качественном сервисе и безопасном перелете.

Уже есть возможность забронировать билеты в Турцию. Это невероятная страна, пропитанная отголосками великого времени Османской империи, запахом моря и рахат-лукума.

Можно убежать от суеты и отправиться в город, возвышающийся над морем — Анталию. Здесь путешественников будут окружать не только красивые пляжи и атмосфера отдыха, но и многовековая история и архитектура.

Ближайшие даты вылетов в Анталию:

28 сентября;

5 октября;

15 октября;

25 октября;

05 ноября.

Стамбул — жемчужина Турции. Именно этот город впитал в себя культуру Европы и Азии — двух континентов, на которых он расположен. А дополняет его красивейший пролив Босфор, являющийся душой города. И он уже ждет всех в гости по следующим датам:

30 сентября;

7 октября;

14 октября;

21 октября.

При покупке билета в обе стороны и брони гостиницы путешественники получают бесплатную страховку от COVID-19. Все сотрудники медицинских учреждений, работавшие или работающие на передовой во время пандемии, получат скидку 10% на билеты в оба направления.

Asia Luxe Travel ценит индивидуальный подход и подбирает оптимальные туристические пакеты, учитывая пожелания каждого клиента.

Ознакомиться с ценами и забронировать пакет можно по ссылке.

Телефоны для справок: (+998) 71−201−77−77, (+998) 99−830−87−88, (+998) 99−443−87−88.

Адрес: проезд Шахрисабз, 4, гостиница Miran International, 2-й этаж.

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