Европейский Союз выделил более 2 млн евро на реализацию проекта, направленного на поддержку эффективных, оперативных и скоординированных мер реагирования на COVID-19 в Узбекистане. Об этом сообщили «Газете.uz» в представительстве Евросоюза в республике.

«Проект, который будет реализован страновым офисом Всемирной организации здравоохранения, в первую очередь, сфокусирован на обеспечении медицинских работников и персонала, непосредственно контактирующих с больными в медицинских учреждениях, средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

В Узбекистане сейчас практические все доступные средства индивидуальной защиты используются для работы, связанной с выявлением, сортировкой, тестированием, изоляцией и лечением случаев COVID-19. В связи с этим, медицинские работники, имеющие дело с пациентами, не относящимися к категории больных с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, остаются без средств защиты, например, в родильных домах, клиниках для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологиях, поликлиниках и т. д. Поэтому закупка рекомендованных ВОЗ средств индивидуальной защиты не только для медицинских работников, имеющих дело с пациентами с COVID-19, но и для работников других медицинских служб и учреждений, имеет важное значение для сокращения масштабов распространения COVID-19.

Как отметили в представительстве, проект будет способствовать укреплению мер в области профилактики инфекций и инфекционного контроля благодаря закупке достаточного количества высококачественных средств индивидуальной защиты для медицинских работников страны в течение следующих двух лет.