Азиатский банк развития (АБР) 28 сентября утвердил заем в размере 200 млн долларов для укрепления энергетического сектора Узбекистана за счет повышения его финансовой устойчивости и обеспечения достаточных инвестиций в инфраструктуру. Об этом сообщается на сайте банка.

Программа реформирования энергетического сектора обеспечит бюджетную поддержку и целевые меры политики, направленные на реструктуризацию сектора для обеспечения конкуренции и создания благоприятной среды для частных инвестиций. Программа также упростит надзор за сектором для обеспечения справедливой и прозрачной конкуренции и защиты потребителей.

Проект был разработан совместно с Французским агентством развития (ФАР), которое предоставит софинансирование в размере около 169 млн долларов.

«Будучи первым в своем роде в энергетическом секторе Узбекистана, этот заем будет иметь решающее значение для поддержки сложных реформ и углубления частных инвестиций, — сказал специалист АБР по энергетике Сёнг Дак Ким. — Поощряя участие частного сектора, программа будет поддерживать конечные цели правительства по созданию рабочих мест и повышению качества жизни населения. Переход на экологически чистую энергию будет в центре реформ, направленных на ускорение развития современной и надежной энергетической инфраструктуры, что приведет к структурному снижению выбросов парниковых газов».

В сообщении банка говорится, что Узбекистан полностью электрифицирован, но качество услуг низкое и ненадежное из-за малой пропускной способности в системе электропередач и устаревших активов по производству и распределению электроэнергии. Энергетический сектор также испытывал трудности с привлечением новых инвестиций из-за слабых финансовых показателей.

АБР поддерживает повышение участие частного сектора в производстве электроэнергии по крайней мере до 15% по мощности, а также до 99% по повышению доходов к 2023 году.