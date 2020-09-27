Министерство физической культуры и спорта вынесло на обсуждение проект постановления президента о мерах по развитию массового спорта и внедрению здорового образа жизни.

Документом предлагается разработка программы «Победим пандемию через спорт!», реализация которой ожидается в 2020—2021 годах. Основными видами спорта для популяризации направления намечено определить ходьбу, бег, мини футбол, велоспорт, бадминтон, волейбол, стритбол, фитнес и уличный воркаут.

Ежегодно, начиная с 2021 года, по этим видам спорта предлагается проведение четырехэтапных соревнований на уровне махалли, районов (городов), областей и республики.

Кроме того, ежегодно в январе предлагается проводить Chimgan challenge по зимним видам спорта, в марте — международный марафон Tashkent Marathon, в апреле — фестиваль национальных и народных игр «Бойсун бахори» (Байсунская весна), в мае — турнир по бадминтону Uzbekistan Shuttle, в июне — спортивные мероприятия в честь международного Олимпийского дня «Олимпия ойлиги», в августе — международный веломарафон Save Aral, в сентябре — международный велотурнир «Акташ-Чарвак mountains», в октябре — международные турниры — World Strongmen и Etnosport challenge, в сентябре-ноябре — соревнования по футболу «Мактаблар лигаси» (Лига школ), «Чарм туп» (Резиновый мяч), «Рахбар кубоги» (Кубок руководителя), «Махаллада футбол» (Футбол в махалле).

Помимо этого, уже в этом году в эфире всех государственных и частных телеканалов ожидается ежедневная трехразовая трансляция занятий спортом длительностью пять минут (в 7:00, 12:00 и 17:00).

Из проекта также следует, что министерства спорта, юстиции, здравоохранения и финансов для пропаганды ходьбы и бега должны будут до 1 февраля 2021 года разработать платформу «Янги нафас» («Новое дыхание»). Здесь отмечается, что лица, прошедшие не менее 10 тысяч шагов в день, 300 тысяч шагов в месяц и 3,6 млн шагов в год, получат 50-процентную скидку в сфере оказания государственных услуг, а также абонементы в спортивные комплексы.

Документом также планируется начиная с 2021 года установить каждое третье воскресенье «Днем без автомобилей» и запретить в этот день пользование автомобилем (кроме специального и общественного транспорта, такси, а также транспортных средств, оказывающих услуги доставки и медицинскую помощь).

С 1 января 2021 года в государственных органах и организациях могут ввести должность «Пропагандиста спорта» с выплатой 30-процентной надбавки, а при Кабинете министров ожидается создание Национального кенгаша здоровья населения. Также со следующего года крупные спортивные комплексы могут перевести на систему самофинансирования и начать в качестве эксперимента с Самаркандской области.

Минспорта также предлагает со следующего учебного года во всех общеобразовательных школах увеличить количество уроков физической культуры до трех часов в неделю.

Обсуждение проекта продлится до 8 октября.