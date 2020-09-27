Компания Bizning Uylar Development предлагает приобрести квартиру в строящемся современном жилом комплексе Manzara на условиях отсроченного платежа. Так, становясь полноправным хозяином квартиры в новостройке, жильцы в течение последующих 24 месяцев оплачивают ее остаточную стоимость. Минимальный первоначальный взнос при этом составит всего 20%. Для погашения ежемесячного платежа клиенты компании могут воспользоваться платежными системами Apelsin, Payme, СLICK.





Manzara — современный жилой комплекс на территории будущего Yunusobod Business City. Он состоит из 11 жилых многоэтажных домов с квартирами с готовым ремонтом и закрытой территорией.





Инфраструктура объекта включает в себя:

современные детские и спортивные площадки;

функциональный паркинг для гостей и жителей комплекса;

просторные внутренние дворы;

озелененную территорию и прогулочные зоны для комфортного пребывания на свежем воздухе;

коммерческие помещения, где в будущем будет все необходимое прямо на территории комплекса.





Подробную информацию можно получить в офисе продаж.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительная информация доступна по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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