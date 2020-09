Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News получили доступ к документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Сеть являет собой бюро в составе Министерства финансов США и занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

Как сообщают «Важные истории», в истории США произошла крупнейшая утечка секретных документов о подозрительных транзакциях на более чем 2 триллиона долларов, прошедших через американскую финансовую систему. В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам FinCEN, а затем к проекту подключился международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ и OCCRP.

Отмечается, что в FinCEN стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.

В документах, которые проанализировали журналисты, есть переводы, связанные с российскими гражданами, в числе которых — владелец группы компаний «Северсталь» Алексей Мордашов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, бывший советник президента России Валентин Юмашев, компания МТС и другие.

В частности, «Важные истории», ссылаясь на документы, утверждают, что российские бизнесмены и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину».

Издание обнаружило в утечке FinCEN 6 млн долларов, которые в 2006—2008 годах бывший руководитель администрации президента (ныне — советник президента РФ) Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.

Авторы расследования утверждают, что фирма принадлежит Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» в течение двух лет.

Подозрительные транзакции

Сам факт включения той или иной компании или человека в отчет о подозрительных транзакциях не всегда означает, что они вовлечены в отмывание денег, пишут «Важные истории». В отчеты попадают те операции юридических или физических лиц, которые вызывают вопросы у сотрудников банков. Например:

если компания или человек совершает частые крупные транзакции в круглых суммах;

если компания или банк зарегистрированы в офшорной зоне;

если компания или человек внесены в санкционные списки (например, транзакции в долларах, что проходили через российские банки, находящиеся под санкциями, автоматически попадали в отчеты о подозрительной деятельности);

если компания или человек упоминаются в негативных публикациях СМИ (так, проводки всех «фигурантов» «Панамского архива», о которых писали медиа, попали в отчеты о подозрительных транзакциях);

если о компании нет никаких сведений в интернете — ни сайта, ни отзывов.

Все это требует дополнительной банковской проверки, которая часто не происходила, указывает издание.

Подробнее о расследовании ICIJ можно прочитать тут (на английском языке), о самой истории с утечкой данных — тут (на русском).

НБУ и латвийские банки

Фото: ICIJ.

«Газета.uz» изучила материал ICIJ и обнаружила в документах Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана. 16 транзакций на общую сумму 8,7 млн долларов, которые поступали ($3,6 млн) в НБУ или отправлялись из этого банка ($5,1 млн), были отмечены как потенциально подозрительные в документах FinCEN.

Переводы обрабатывались через один американский банк — The Bank of New York Mellon, который отправлял отчеты о подозрительной деятельности в FinCEN.





Согласно отчету, с 13 января по 21 января НБУ получил 920 тысяч долларов в виде трех транзакций от латвийского банка Baltikums Bank (в 2017 году переименован в BlueOrange Bank, принадлежит латвийской холдинговой компании BBG). При этом с 14−19 января Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана произвел четыре транзакции на 2,8 млн долларов в указанный латвийский банк, а 15−27 января — Baltikums Bank перечислил узбекскому банку 2,77 млн долларов в виде шести транзакций.

Как следует из данных ICIJ, 5−6 апреля НБУ двумя транзакциями перечислил еще одному латвийскому банку Norvik Banka (PNB Banka) свыше 1 млн долларов, а 19 апреля — 1,2 млн долларов.

Для сравнения: в документах ICIJ выявлено 202 подозрительных транзакций в Казахстане на общую сумму 131,9 млн долларов, Республике Корея — 39 транзакций на 10,7 млн долларов, Азербайджане — 50 транзакцией на 67,2 млн долларов, Беларуси — 11 транзакций на 42,1 млн долларов, Туркменистане — 49 транзакций на 6,8 млн долларов.