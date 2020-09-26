В Ташкентском зоопарке спустя 10 лет вновь появились бухарские олени. Они доставлены из Зарафшанского национального природного парка, сообщила администрация столичного зоопарка.

Это взрослая пара — самец Ромка и самка Роза. Животных завезли еще в июне, с тех пор они адаптировались на новом месте и привыкали к сотрудникам.

«Они были очень пугливые и не привыкшие к людям, поэтому адаптация проходила медленно», — рассказала «Газете.uz» научный сотрудник зоопарка Фирюза Мирсалихова.

«У них достаточно просторный вольер, есть зимнее помещение. Аппетит хороший. Но пока еще довольно осторожны», — добавила она.

По ее словам, планируется поступление еще самок бухарского оленя для создания племенной группы.

Бухарский олень — один из самых редких подвидов благородного оленя, обитающий в Центральной Азии в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов. Животное занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Узбекистана. По данным зоопарка, за последние 20 лет их количество в регионе увеличилось с 400 до 2700 особей.