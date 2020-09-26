«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов сытных блюд с мясом.

Нут с мясом по-турецки





Ароматное и насыщенное вкусом блюдо турецкой кухни — нут с мясом. Время, затраченное на приготовление этого блюда, оправдывает себя полностью, необходимо только запастись нутом и купить хорошее свежее мясо.

Красная фасоль с мясом и овощами





Тушеная фасоль с мясом и овощами — сытное блюдо, которое можно подать к домашнему обеду или ужину в качестве полноценного второго, не требующего гарнира.

Мясо с овощами





Сейчас идеальный сезон для приготовления такого блюда. Много разнообразных свежих овощей и зелени, благодаря этому — вкус блюда каждый раз будет новым.

Баранья лопатка в духовке





Идеальное блюдо для семейного праздника, готовится просто, а результат получается совершенно восхитительный.

Гушт сай





В домашних условиях это блюдо приготовить очень просто. Понадобится — казан, свежее мясо, овощи и совсем немного времени.

Искандер-кебаб





Искандер-кебаб — одно из популярнейших мясных блюд как в самой Турции, так и за ее пределами. Одна из особенностей блюда — его всегда подают с йогуртом или кисло-молочным соусом, который отлично подчеркивает вкус мяса.

Говядина в сливочно-сырном соусе





Говядина получается настолько мягкой, что режется на кусочки вилкой. К тому же все ингредиенты для этого блюда можно приготовить заранее, а запечь уже непосредственно перед подачей на стол.

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