26 сентября были открыты дороги Кува-Асака, Шахрихан-Кува и Мархамат-Кува, связывающие Ферганскую и Андижанскую области, сообщило УзА.

Эти дороги оставались закрытыми бетонными ограждениями с 15 августа, несмотря на смягчение карантинных ограничений, причем только со стороны Ферганской области. Из-за этого населению и предпринимателям приходилось тратить дополнительные средства и время на передвижение. Например, чтобы добраться на транспорте до Кувы из Асакинского или Мархаматского района, либо из Кувы в указанные районы вместо 25−30 км приходилось преодолевать 150 км.





Пресс-служба хокимията Кувинского района 28 августа сообщила, что из-за дезинфекции автомобилей и территории участок дороги в 1 км пришел в негодность, в связи с чем производится асфальтирование дороги. Кроме того, отмечалось, что дорога будет открыта в ближайшее время.

7 сентября хокимият Ферганской области сообщил, что на части автомобильной дороги 4Р-112 ведется капитальный ремонт, который продлится «определенное время». Но, как выяснилось, на 15 участках двухкилометровой дороги ремонтные работы могли затягиваться намеренно, пишет Kun.uz. По словам дорожных рабочих, ремонт можно было завершить за день при бесперебойной поставке асфальта. Им же было поручено насыпать асфальт вручную.

Открытие дорог случилось на следующий день после назначения нового хокима Ферганской области. 25 сентября вместо Шухрата Ганиева хокимом области стал Хайрулла Бозоров, работавший до этого хокимом Наманганской области.

Шухрат Ганиев назначен заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер. Его кандидатуру в тот же день депутаты одобрили единогласно.