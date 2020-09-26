В результате падения самолета Ан-26 в Харьковской области Украины погибли 25 человек, еще два человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины.

Всего на борту находилось 27 человек — курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил и экипаж. Самолет выполнял учебный полет.

Причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двигателя. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Офис президента Украины сообщил о создании государственной комиссии для выяснения обстоятельств и причин катастрофы.

26 сентября объявлено в Харьковской области днем траура.