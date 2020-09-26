Сергелийский район приобретает новый облик в ходе масштабных строек и созидательных работ. В целях дальнейшего развития района проектный институт Allegro Develop Plast в сотрудничестве с турецкой компанией KALYON ULAŞTIRMA Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş разработал проекты строительства шестиполосной автомобильной дороги и трех путепроводов. Общая протяженность дороги составляет 5,6 км. Она будет разделена на три полосы с каждой стороны и всего таких будет шесть.





Компания Grand Road Tashkent ведет строительные работы на объекте в сотрудничестве с турецкой NesCe Group.

Согласно проекту первый перекресток строящейся дороги Чопонота-Кипчак будет пересекаться с ташкентской МКАД. Протяженность моста составит 620 м. Для строительства путепровода будет внедрена технология монолитного бетонирования.





Второй перекресток строящейся дороги Чопонота-Кипчак будет пересекаться с ТКАД. Его длина составит 24 м. Для обеспечения безопасности движения на этом перекрестке планируется построить пять путепроводов.

Третий перекресток проекта будет соединен со строящимся путепроводом на улице Кипчак в Сергелийском районе эстакадой общей протяженностью 50 м.





47 опор высотой 13 м будут выполнять основную функцию путепровода. Планируется также оформить их в современном стиле с ночным освещением.

Строительство путепровода, который в ближайшем будущем станет еще одним прекрасным примером творчества, проводится на основе новейших технологий в соответствии с международными стандартами.





Проект имеет ряд преимуществ:

согласно плану будут реализованы специальные дороги для движения, а также безопасные и удобные пешеходные велодорожки;

после строительства из Сергелийского района можно будет за 20 минут добраться в любую точку Ташкента.





Grand Road Tashkent активно осуществляет эффективные строительные и ремонтные работы с использованием современных и качественных строительных материалов.

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