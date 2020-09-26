Принято считать, что новостройки в Ташкенте довольно дорогие и не каждому могут быть по карману. Однако Olmos Residence опровергает это суждение и представляет жилой комплекс высокого качества по доступным ценам. Здесь можно приобрести квартиру по выгодным предложениям и с оптимальными условиями. Многоэтажный комплекс с благоустроенной территорией прекрасно подойдет для полноценной семейной жизни и благоприятного развития детей.
Преимущества покупки квартиры в новостройке Olmos Residence:
- внутренняя инфраструктура: во дворе комплекса расположатся зеленые зоны, фонтан, детская площадка с резиновым покрытием, беседки, прогулочные дорожки, чайхана и зал торжеств, вмещающий до 40 человек;
- все необходимое в шаговой доступности: комплекс расположен вблизи строящегося грандиозного аквапарка. До Экопарка, парка Ашхабад и Central Park можно добраться за 10 минут на автомобиле;
- концепция «Двор без машин»: для автомобилей предусмотрен вместительный подземный паркинг;
- безопасность: закрытая и круглосуточно охраняемая территория с видеонаблюдением;
- живописный вид на горы Чимгана: с окон будет открываться живописный обзор гор. Это придаст проживанию уют и атмосферу загородной жизни.
Поблизости от ЖК Olmos Residence находятся:
- мечеть «Гузаль»;
- korzinka.uz, Ecobozor, рынок Кадышева;
- школы № 166, 151, 282, 255;
- «Ипотека банк», «Халк банк»;
- комплексная больница «ТАПОиЧ», детская клиническая больница и другие;
- станция наземного метро «Бекат-4»;
- Ахангаранское шоссе.
Площадь квартир составляет от 34,7 до 320 кв. м. Цена за 1 кв. м начинается от 3,8 млн сумов, а стоимость квартир — от 144 млн сумов.
В ЖК Olmos Residence действуют выгодные условия приобретения и эксклюзивные предложения.
Скидки от стоимости первоначального взноса:
- 100%-ая оплата — скидка 25%;
- 50%-ая оплата — скидка 10%;
- 30%-ая оплата — скидка 5%.
Также квартиры можно купить в беспроцентную рассрочку до 24 месяцев и без предварительного взноса.
Подробная информация доступна на сайте и по телефонам: (+998) 97−237−11−11, (+998) 94−669−00−03.
Адрес ЖК Olmos Residence и офиса продаж: Яшнабадский р-н, вторая линия от Ахангаранского шоссе.
Ориентир: м-в 40 лет победы, Янгиабад, станция метро «Бекат-4».
Сайт: olmosresidence.uz
Instagram: @olmosresidence
Facebook: fb.com/olmosresidence
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