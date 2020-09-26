Физическим лицам предоставлено право на вывоз за пределы территории Узбекистана произведенных в стране мерных слитков и монет Центрального банка из драгоценных металлов. Это предусмотрено указом президента от 22 сентября №УП-6066.

Для вывоза необходимо иметь соответствующие сертификаты и обязательно заполнить пассажирскую таможенную декларацию, если превышены нормы вывоза товаров.

Агентство по драгоценным металлам при Центробанке упразднено. Вместо него в структуре центрального аппарата ЦБ будет создана Служба по хранению и работе с драгоценными металлами.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что регулятор готовит к выпуску новые золотые и серебряные монеты, а также золотые мерные слитки, которые будут выставляться на продажу через банки.