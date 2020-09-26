24 сентября в 11:30 на автомобильной дороге «Касансай — Наманган» водитель Nexia совершил наезд на шестилетнюю Д. А., сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.
Девочка получила тяжкие телесные повреждения, в результате которых скончалась в больнице.
Следственное отделение при районном ОВД по данному факту возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.
Рустам
Надо лишать пожизненно прав тех, кто сбивает людей. Тогда они поймут, что правила- есть правила нарушать их себе дороже. Эти таксисты оборзели, по пешеходному переходу нужно идти с телефоном снимая их наглые рожи. Никто не пропускает без светофора