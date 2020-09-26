24 сентября в 11:30 на автомобильной дороге «Касансай — Наманган» водитель Nexia совершил наезд на шестилетнюю Д. А., сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.

Девочка получила тяжкие телесные повреждения, в результате которых скончалась в больнице.

Следственное отделение при районном ОВД по данному факту возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.