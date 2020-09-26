Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Службы государственной безопасности задержали торговцев биткоинами в Ташкенте, сообщил Spot со ссылкой на сюжет телеканала «Узбекистан 24».

Отмечается, что некий гражданин, совместно со своими сообщниками, пытался продать 20 биткоинов, оценив каждый из них в 10463 долларов «по черному курсу» рынка (всего — 208 тысяч 320 долларов). С учетом комиссии в 7%, сделка по продаже криптовалюты была оценена в 224 тысячи долларов. Он был задержан, когда перечисли 9,5 биткоинов, что равно 100 тысячам долларов на электронный кошелек. У него также временно изъяли 402 тысяч 71 доллар.

В сюжете напомнили, что деятельность по обороту криптоактивов в Узбекистане подлежит лицензированию, а операции должны проводиться на крипто-бирже.

В связи с этим, по данному факту территориальное отделение Депуртамента Мирзо-Улугбекского района возбудило уголовное дело в отношении группы лиц по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в июне в Ташкенте возбудили уголовное дело против торговца биткоинами М. А., который в 2019—2020 годах занимался куплей-продажей биткоинов без лицензии на сумму 3 млн долларов. Против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям — 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии).

В январе в Узбекистане открылась первая в регионе криптобиржа. Граждане могут только продавать добытые криптоактивы иностранцам. Покупать валюту местному населению не разрешили из-за низкой финансовой грамотности населения, пишет издание.