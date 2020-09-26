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26 и 27 сентября
Куда сходить
на выходных
в Ташкенте?
Премьера долгожданного «Довода» от Кристофера Нолана, фильм про K-Pop группу BTS, зажигательные музыкальные вечера, First car fest 2020 и Food Festival в Amirsoy Resort и другие мероприятия этого уикенда.
«Довод»
Долгожданная картина Кристофера Нолана
«BTS: Разбей тишину: Фильм»
«Стрельцов»
«Ко-ко-ко!» для детей
Мультфильм «Феи: Тайна страны драконов»
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«Ibrat»
«Qo'qon shamoli»
Спектакль «Три высокие женщины» в «Ильхоме»
«Кумуш» в ГАБТ
Неделя вечеринок в «Семь пятниц»
Музыкальные вечера в Fabis
First car fest 2020 в Amirsoy Resort
Food Festival в Amirsoy Resort
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Арт-базар в парке «Навруз»
Тепло-маркет в Central park
Скидки в Samarqand Darvoza
Скидки в Mudo Concept на все элементы декора
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