Во Франции для тех, кто был признан виновным в домашнем насилии, вводится практика постоянного ношения электронных браслетов с геолокализацией, сообщил телеканал Euronews. Введение таких браслетов было инициативой закона о защите женщин от насилия, принятого в стране осенью прошло года.

Система навигации отслеживает передвижение обидчиков, и в случае их приближения к жертве на небезопасное для той расстояние, оповещает ее об этом.

Нововведение будет полностью действовать на территории страны к концу этого года, администрация пенитенциарных учреждений уже получила 1000 штук таких активированных браслетов.

Во Франции каждые три дня женщина становится жертвой домашнего насилия, и это только по данным, которые попадают в криминальную хронику, отмечает Euronews. Количество фемицидов (преднамеренное убийство женщин (девушек или девочек)) за прошлый год увеличилось на 21%.