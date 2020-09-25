В своем послании Олий Мажлису в январе 2020 года Шавкат Мирзиёев отметил, что если общество не будет привито «вакциной честности» против коррупции и не перейдет от борьбы с ее последствиями к своевременному ее предотвращению, то страна не достигнет высоких рубежей.

«Узпромстройбанк» придает приоритетное значение внедрению в систему стандартов честности, выявлению причин и условий фактов коррупции. Банк создает действенные механизмы их устранения, совершенствует систему оценки рисков касательно коррупции, возникающих при выполнении сотрудниками своих задач и функций.

С этой целью «Узпромстройбанк» совместно с различными государственными и международными организациями разрабатывает дорожную карту по противодействию и предотвращению теневой экономики и коррупции в банке на 2020−2021 годы. Банк сотрудничает с Агентством по противодействию коррупции, Министерством юстиции, ЦБ, Международной организацией стандартизации, а также соотечественниками, работающими в зарубежных компаниях в этой сфере.





Дорожная карта содержит меры по внедрению в банке системы «Комплаенс-контроль» по борьбе с коррупцией, дальнейшему расширению использования современных информационных технологий, введению прозрачной и эффективной системы в госзакупках и расходовании бюджетных средств, оказании услуг клиентам и процессах приема сотрудников на работу, повышению эффективности использования действенных форм общественного контроля.

Теперь в банке будет налажена системная работа по внедрению стандартов честности со стороны антикоррупционной специальной комиссии и отдельной структуры.

В настоящее время кардинально реформирована деятельность внутреннего контроля («Комплаенс-контроль») и менеджмента риска, изучены действующие нормативно-правовые акты. Также разрабатываются политика, внутренние порядки и другие нормативно-правовые акты.

Предотвращение коррупционных рисков требует от сотрудников, осуществляющих комплеанс-функции в борьбе с коррупцией, наличия теоретических знаний и практических навыков в данной сфере. С этой целью ведется работа по организации повышения их осведомленности не только об отечественном, но и зарубежном опыте, получению ими соответствующих международных сертификатов до конца года.

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