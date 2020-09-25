26 и 27 сентября в Узбекистане пройдет автомотофестиваль на территории горнолыжного курорта Amirsoy Resort. Генеральным партнером мероприятия является страховая компания «Узбекинвест».

Посетители мероприятия смогут увидеть около 200 эксклюзивных спорткаров, ретро- и тюнингованных автомобилей иностранного и отечественного производства. Также на мероприятии каждый сможет зарядиться драйвом и энергетикой гор под музыку от диджеев, посмотреть опасные трюки на мотоциклах и принять участие в масштабной конкурсной программе.

Чтобы сделать фестиваль еще интереснее, «Узбекинвест» приготовил специальную интерактивную программу. Она включает в себя различные конкурсы, викторины и мероприятия с вручением ценных призов и подарков. Принять участие смогут все желающие.

Также специалисты компании будут готовы проконсультировать и ответить на любые интересующие вопросы о страховании авто и не только.

Все желающие могут приобрести билеты на фестиваль в ташкентском офисе продаж и на территории комплекса Amirsoy, а также в онлайн-режиме на сайте iTicket.uz.

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