В Москве гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписывается с 28 сентября вновь начать соблюдать режим домашней самоизоляции в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом говорится в указе мэра столицы России Сергея Собянина.

Москвичей старшего возраста попросили без особой необходимости не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендовали перейти на дистанционный режим или взять отпуск.

Работодателям было рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр также попросил строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование перчаток и масок, социальную дистанцию, измерение температуры и тестирование на коронавирус.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого», — подытожил Сергей Собянин.