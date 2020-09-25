Ежегодно правительства недосчитываются 500 млрд долларов из-за того, что компании выводят средства за рубеж. В мире каждый год «отмывается» 1,6 трлн долларов, что составляет 2,7% мирового ВВП. Еще триллионы долларов находятся в офшорах, сообщила Служба новостей ООН.

Такие данные приводятся в промежуточном докладе Группы высокого уровня, которая занимается вопросами возвращения незаконно выведенных активов и их использования на проекты по достижению Целей устойчивого развития. Группа была создана под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Совета ООН в январе 2020 года. Она состоит из бывших глав государств, правительств, центральных банков, представителей бизнес-кругов и гражданского общества.

Власти стран должны принимать более решительные меры для борьбы с коррупцией, отмыванием денег, незаконным выводом денег за границу и другими финансовыми нарушениями, подчеркивают эксперты. Благодаря таким мерам правительства смогут выручить огромные средства и потратить их на социально-экономическое развитие.

«В мире процветает коррупция и уклонение от уплаты налогов. Многие банки находятся в сговоре, многие правительства застряли в прошлом. Нас всех грабят, в первую очередь — бедное население мира», — сказала бывший президент Литвы и представитель группы Даля Грибаускайте.

Эксперты напомнили об обнародованных на днях результатах исследования банковских отчетов, полученных FinCen — отделом Департамента финансов США, который собирает подозрительные финансовые транзакции банковских клиентов. По сообщениям СМИ, крупнейшие банки позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру. Общая сумма транзакций, ставших предметом расследования, составила 2 трлн долларов.

В докладе группы также отмечается, что многие нарушители воспользовались ситуацией вокруг пандемии коронавируса, поскольку власти стран ослабили финансовый контроль, чтобы облегчить предоставление социальной помощи населению и принять меры по стимулированию экономики.

«Пандемия COVID-19 еще раз напомнила о нашей неспособности противостоять коррупции и финансовым преступлениям. Ресурсы, предназначенные для борьбы с распространением заболевания, для спасения жизни людей и предоставления им помощи, теряются из-за коррупции и нарушений», — отметил бывший премьер-министр Нигера и сопредседатель группы Ибрагим Маяки.