На северные районы Узбекистана 26−27 сентября через Казахстан начнет заходить отрог холодного антициклона, сформировавшийся над районами северного Урала. Температура в эти дни будет в пределах ночью +8…+13 градусов, днем — +20…+25 градусов, по северу ночью — +5…+10 градусов, днем — +15…+20 градусов. Эти значения на 3−4 градуса ниже климатической нормы, сообщил Узгидромет.

По Каракалпакстану, Хорезмской области и пустынной зоне ожидается понижение температуры на 5−7 градусов, возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В первой половине следующей недели уже вся территория страны будет находиться под влиянием этого холодного антициклона. В эти дни ожидается увеличение облачности, по равнинной территории погода без осадков, лишь по предгорным и горным районам местами возможен дождь, 29−30 сентября в высокогорных районах не исключен переход дождя в снег.

С прохождением холодного фронта 28 сентября возможно усиление ветра по всей территории Узбекистана до 15−20 м/с. Температура воздуха будет постепенно понижаться в эти дни ночью до +5…+10 градусов, по северу — до +2…+7 градусов тепла, днем — до +15…+20 градусов. С потоком прохладного воздуха с районов Урала температурный фон будет на 5−7 градусов ниже среднеклиматических значений.